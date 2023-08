2022人気新作 × DC #FR2 21SS-I SLIM WILLAMS スニーカー

▪️ディーシー FR2 ウィリアム スリム

ニューバランス1700 GJ 27.5



NIKE AIR MAX 95 OG イエローグラデ ネオン 2012 復刻



NIKE AJ1 30cm jordan1 ナイキ ジョーダン1 US12

▪️新品、未使用

Converse×golfwang onestar

▪️タグ付き

NIKE SB Dunk Low "Blue Raspberry 27.5cm

▪️箱付属

NIKE AIR VAPORMAX EVO "GREY"

▪️サイズ MENS26.0cm

【新品未使用】VANS オールドスクール プロ

▪️国内正規品

NikeDunk High Championship White and Red



NIKE AIR MORE UPTEMPO ‘96 【未使用・28.5cm】

購入後履く機会もなく、置き場所整理の為出品致します。

AUTRY MEDALIST LOW 42 オートリー メダリスト



adidas スーパースターⅡ【28.0】革×スエード 3本線 スニーカー

・あくまでも個人保管の為、箱には初期発送時の小傷や凹みが有ります。写真をご確認頂き、ご理解の上、ご購入下さい。

8 MARC JACOBS マークジェイコブス スニーカー ローカット 26 p

・神経質な方はご遠慮下さい。

【新品】New Balance U9060LNY 26.5cm

・すり替え等のトラブル防止の為、いかなる場合でも返品はお断りしております。ご了承下さい。

adidas STANSMITH RECON スタンスミス リーコン スニーカー

・値引き交渉には応じ兼ねますので、ご遠慮下さい。

COMME des GARCONS HOMME ベルクロ スニーカー



VANS バンズ

▪️ 国内外で爆発的な人気を誇る「#FR2」とのコラボレーションが実現。 2000年にリリースされたスティービー・ウィリアムスのシグネチャーシューズのスリムモデルを#FR2がアップデート。ブラック・ホワイトのカラーブロックデザインにイエローの付属を施しました。

Nike WMNS Air Jordan 1 Low dc0774-101



EYTYS SIDNEY/スニーカー 【値下げ中】

#DC

D.A.T.E. FUGA DRAGON MUD 41

#ディーシー

NIKEエアジョーダン 1LOW 28センチ

#スケボー

【美品】27cm DELUXE × VANS デラックス バンズ スリッポン

#スケボーシューズ

新品未使用 CONVERSE CHUCK 70 HI ピンク 28.5cm

#スケートボード

専用 未使用 ボーラー BALR スニーカー 靴 シューズ ブラック 41サイズ

#スケートシューズ

NIKE SB AJ4 Pine Green エア ジョーダン4 SB

#SK8

adidas ZX22 KAWASAKI 27.5cm

#スニーカー

新品未使用 オニツカタイガーシューズ asics

#FR2

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ディーシー 商品の状態 新品、未使用

▪️ディーシー FR2 ウィリアム スリム ▪️新品、未使用▪️タグ付き▪️箱付属▪️サイズ MENS26.0cm▪️国内正規品 購入後履く機会もなく、置き場所整理の為出品致します。 ・あくまでも個人保管の為、箱には初期発送時の小傷や凹みが有ります。写真をご確認頂き、ご理解の上、ご購入下さい。・神経質な方はご遠慮下さい。・すり替え等のトラブル防止の為、いかなる場合でも返品はお断りしております。ご了承下さい。・値引き交渉には応じ兼ねますので、ご遠慮下さい。 ▪️ 国内外で爆発的な人気を誇る「#FR2」とのコラボレーションが実現。 2000年にリリースされたスティービー・ウィリアムスのシグネチャーシューズのスリムモデルを#FR2がアップデート。ブラック・ホワイトのカラーブロックデザインにイエローの付属を施しました。 #DC#ディーシー#スケボー#スケボーシューズ#スケートボード#スケートシューズ#SK8#スニーカー#FR2

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ディーシー 商品の状態 新品、未使用

ナイキ エアジョーダン1 ハイ OG ボルドー【新品】ナイキ エア フォース 1‘07 ホワイト メンズシューズ 26cm美品!コンバース チャックテイラー オールスター70s ハイ ネイバーフッドナイキ エアジョーダン1 ミッド グリーン トゥー【定価11.1万】ヴァレンティノ ガラヴァーニ ダッドシューズ⭐️新品⭐️ CONVERSE AS (R) TREKWAVE OX 26㎝clarks original ワラビー 27cm UK8 US9NEW BALANCE ML2002RA