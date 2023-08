正規店オンライン購入品になります。

商品名:Kith Cyber Monday Crewneck

COLOR : BLACK

SIZE:XXL

着用するために一度洗濯しましたが、室内で試着しただけです。

タグは切っていますが、保管しています。

他サイトへも出品中の為、購入前に必ず在庫確認を含めたコメントをお願い致します。

他サイトでお取引成立次第 削除致しますので、予めご理解・ご了承をお願い致します。

すり替え防止の為、ご購入後のキャンセルは受け付けできません。

REVERSE WAVE

ご理解・ご了承を頂ける方のみお取引させていただきます。

ご質問がありましたらコメントをお願い致します。

カラー···ブラック

袖丈···長袖

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド キス 商品の状態 未使用に近い

正規店オンライン購入品になります。商品名:Kith Cyber Monday CrewneckCOLOR : BLACKSIZE:XXL着用するために一度洗濯しましたが、室内で試着しただけです。タグは切っていますが、保管しています。他サイトへも出品中の為、購入前に必ず在庫確認を含めたコメントをお願い致します。他サイトでお取引成立次第 削除致しますので、予めご理解・ご了承をお願い致します。すり替え防止の為、ご購入後のキャンセルは受け付けできません。ご理解・ご了承を頂ける方のみお取引させていただきます。ご質問がありましたらコメントをお願い致します。カラー···ブラック袖丈···長袖季節感···春、夏、秋、冬

