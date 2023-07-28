【在庫限り】 ★Chloe kiss smallhandbag ハンドバッグ ショルダーバッグ

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【セレブ御用達】エリザベッタフランキ 巾着 タッセル スクエアバッグ 高級感 金
・新品未使用（自宅保管）
極美品✨ PRADA 2way トートバッグ ショルダーバッグ レザー レッド
・購入先 ヨーロッパ クロエ アウトレット
あーさー様専用
・参考価格 183700円
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【新品未開封】TODAYFUL レザーラップバッグ
●サイズ
ayakobag ピンク
・高さ 14㎝
min様専用 GUCCI GGマーモント キルティング スモールショルダーバック
・幅 20㎝
美品✨COLE HAAN 2wayショルダーバッグ ハンドバッグ ブラック
・マチ 9㎝
PRADA カナパS ピンク 2way ショルダーバッグ ハンドバッグ
jnhearts バニティ
●付属品
美品！イアクッチ 2way ミニスクエアショルダーバッグ ハンドバッグ キャメル
購入証明書
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保存袋、タグ類、ショルダーストラップ
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カラー···グレー
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バレンシアガ BALENCIAGA ショルダーバッグ 黒
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【美品】CELINE セリーヌトリオンフ 巾着ショルダーバッグ マカダム
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【美品】グッチ GGスプリーム ショルダーバッグ サコッシュ クロスボディ
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テルファー ショルダーバック
＃ハンドバッグ
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＃エレガント
エルベシャプリエ ナイロン舟型ショルダーバッグS
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【極美品】シャネル マトラッセ ココマーク チェーンショルダー ラムスキン 深茶
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カラー···グレー
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ヒステリックグラマーHYSTERIC GLAMOURボストンバッグ新品未使用
アンテプリマ 999コレクション ルッケット 新品 定価126,500円
★1点のみ入荷です^ ^ ・新品未使用（自宅保管）・購入先 ヨーロッパ クロエ アウトレット・参考価格 183700円 ★発送の際、購入証明書(個人情報は隠し)を同封致します。●サイズ・高さ 14㎝・幅 20㎝・マチ 9㎝●付属品 購入証明書保存袋、タグ類、ショルダーストラップカラー···グレー＃Chloe＃Kiss＃2way＃ハンドバッグ＃ショルダーバック＃エレガント＃結婚式カラー···グレー