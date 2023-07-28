【在庫限り】 ★Chloe kiss smallhandbag ハンドバッグ ショルダーバッグ

★1点のみ入荷です^ ^

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・新品未使用（自宅保管）

極美品✨ PRADA 2way トートバッグ ショルダーバッグ レザー レッド

・購入先 ヨーロッパ クロエ アウトレット

あーさー様専用

・参考価格 183700円

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●サイズ

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・高さ 14㎝

min様専用 GUCCI GGマーモント キルティング スモールショルダーバック

・幅 20㎝

美品✨COLE HAAN 2wayショルダーバッグ ハンドバッグ ブラック

・マチ 9㎝

PRADA カナパS ピンク 2way ショルダーバッグ ハンドバッグ



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●付属品

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購入証明書

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保存袋、タグ類、ショルダーストラップ

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カラー···グレー

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＃Chloe

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テルファー ショルダーバック

＃ハンドバッグ

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＃ショルダーバック

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＃エレガント

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＃結婚式

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カラー···グレー

商品の情報 ブランド クロエ 商品の状態 新品、未使用

★1点のみ入荷です^ ^ ・新品未使用（自宅保管）・購入先 ヨーロッパ クロエ アウトレット・参考価格 183700円 ★発送の際、購入証明書(個人情報は隠し)を同封致します。●サイズ・高さ 14㎝・幅 20㎝・マチ 9㎝●付属品 購入証明書保存袋、タグ類、ショルダーストラップカラー···グレー＃Chloe＃Kiss＃2way＃ハンドバッグ＃ショルダーバック＃エレガント＃結婚式カラー···グレー

商品の情報 ブランド クロエ 商品の状態 新品、未使用

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