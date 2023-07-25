正規通販 ドラゴンボールヒーローズ　まとめ売り　孫悟空　ベジータ　ベジット　ゴジータ ドラゴンボール

種類···スーパードラゴンボールヒーローズ

ドラゴンボールZ カードダス27枚セット



ドラゴンボールヒーローズ 星4 UR 90枚まとめ売り ※バラ売り不可

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2つ目の写真のカードはほとんど傷があります。

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黒衣の戦士にも初期傷があります。

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一星龍ゼノ ゴジータゼノ ゴジータブルー ロベル 魔神ドミグラ 魔神プティン フィン ゴワス グレートサイヤマン3号 トランクスゼノ 孫悟空 身勝手の極意 孫悟空少年期 チチ少年期 ヤムチャ キリク 孫悟空BR ベジータ ベジータゼノ セルゼノ 超ハーツ タンバリン ダーブラゼノ ターブル 仮面のサイヤ人 黒煙悟空 SEC ベジットブルー ベジットゼノ パンゼノ 魔神トワ ミラ 人造人間8号 バーダックゼノ ブロリー 大神官 台湾版 暴走悟空 スケベじ 界王黒仮面のサイヤ人 時神 ゴッド 獄炎ベジータ 獄炎ビルス ウイス ドラゴンボール 未開封 悪のサイヤ人 アニバーサリーUR パラレルベジット 野沢雅子 銀箔 フュー少年期 um12-sec bm12-sec-sec2-sec3 ugm5-sec bmp-11 ドッカンバトル umt2-034 ロケテ ロケーションカード 紅き仮面のサイヤ人 クラチェン セル バトスタ 再録ugm1-sec パラバイ悟空 シリアル悟空 pums11-sec 孫悟飯sh パンsh シャーロット ピッコロsh ugm2-sec アイオス ガンマ1号 ガンマ2号 黒衣の戦士 黒衣のナメック戦士 黒衣の未来戦士 ugm2-065 abs-15 オレンジピッコロ 孫悟飯ビースト 黒衣の女戦士 孫悟空Jr. ベジータJr. 神龍 DA UGM5-ASEC P パラガキ悟空 バイバイ悟空 流星悟空 レジェンド悟空 英雄悟空 ugmp-21

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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ドラゴンボールヒーローズ abs-15【レア】ドラゴンボール カードダス