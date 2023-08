BTS MEMORIES Blu-ray

2018~2021 4点セットです。

全て抜け無し

ランダムトレカ全て解決【ジミン】

日本語字幕付き

2021のみ未再生

2018~2020は一度再生済み

2018は角が少し凹んでいるのと、トレカ台紙の右端が少し折れています

(画像4枚目と5枚目で確認して下さい)

全体的に目立ったキズも無く綺麗な状態ですが、2018のみ少しキズがある為「やや傷や汚れあり」にしています。

あくまでも中古品ですので、細かい事が気になる方はご遠慮下さい。

バラ売りは考えておりませんので、セットでお願い致します。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

