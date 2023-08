素人目では目立つ大きなキズ等はなく全体的に綺麗だと思いますが、トラブル防止のためプレイ用でおねがいします。

数年前に発行されたカードの中古品の為、極度に神経質な方や完美品をお求めの方のご購入はお控えください。

【発送方法】

高額カードになるので、硬質ローダー等に入れ、折れ濡れ対策をして発送させて頂きます。

【ちゃんと掲載写真のカードが届きます】

同じカードを複数出品することもありますが、番号で管理しているので写真と違うカードが届くことはありませんのでご安心ください。

#ペピーのポケカ【保有カード一覧】

#ペピーのポケカ【Cレギュ】

#ペピーのポケカ【2019年のカード】

検索用

ペピー

psa10

スノーハザード

クレイバースト

グルーシャ sr

グルーシャ sr psa10

ジムセット

ナンジャモ sr

ナンジャモ sr psa10

ナンジャモ sar

キハダ sr

キハダsar

マスカーニャsar

ウェーニバル sar

コイキングar

ミモザ sar

ミモザsr

ルギアv sa

ブイスターユニバース

パラダイムトリガー

