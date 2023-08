数多くの商品の中からご覧頂きありがとうございます。メンズ、レディース 共に対象です。

90s POLO by RALPH LAUREN カシミヤ セーターR-3998



YOKE 7G ALPACA WOOL RIB STICH ベージュ 18aw

▽国内外から厳選した 一点物 古着 を中心に多数出品してます。

123 Amilia メンズ ニット セーター vネック コットン100%✨✨✨



コムデギャルソン アクリル ニット グレー L フロントデザイン おしゃれコーデ

▽即購入大歓迎

【80s】米国製 エディーバウアー パッチワーク コットンニット



NIKE NL ケーブル ニットセーターXL DQ5177-010 SWOOSH

▶️フォロー割引希望の方は、❊購入前にコメント欄にてフォローしましたと、声をかけてください。購入後だと金額変更出来ません。

限定値下げ‼️GUCCI ニットトップス



LIDNM JACQUARD MESH KNIT

❊詳しくはプロフィールをご覧下さい。

STEFAN COOKE CHEVRON KNIT VEST



R123【GAGMAN】90s ヴィンテージ サマーニット ビッグロゴ タグ付き

一覧はこちらからどうぞ⏩️ #古着屋ツナグ

【送料無料】バーバリーブラックレーベルのニット サイズ2



【未使用に近い】JOHN SMEDLEY ジョンスメドレー ニット ポロシャツ

❊他にも多数出品しています 類似商品はこちらから ▶️ #ツナグニット

22AW NEIGHBORHOOD SAVAGE CABLE SWEATER



STUSSY GOLDIE SWEATER



セーター tricot mackintosh paul smith好き

☆ポイント☆

フェンチェンワン 19AW コンビネーションヤーンニットセーター



ラルフローレン ネイビー ニットセーターアメリカ 星条旗 国旗

これからの時期にピッタリなヴィンテージニットセーター◎

冬物間もなく終了 ラコステ タータンチェックニット



ポールスミス 50周年記念ニット 出品延長

民族調デザインとしっかりウールが特徴的◎

素材:カシミア100% スコットランド産 グリーン



bronze56k ニット

韓国KPOPスタイル、個性派コーデがお好きな方にオススメ◎

ブルネロクチネリ 半袖ニット サイズ50



LOUIS VUITTON サマーニット 正規品 ルイヴィトン メンズ S 紫

一点物古着やアメカジのストリートファッションが好きな方にもオススメ◎

イッセイミヤケメン ISSEY MIYAKE Men ニット



stussy Curly S Sweater Sロゴ



Y's for men アルパカ Vネック セーター ニット ワイズフォーメン

☆サイズ☆

DAIRIKU/"NANA" Mohair Knit(ブラック&ホワイト)



【新品未使用】SOVEREIGN ユナイテッドアローズブラックニットポロシャツS

M

(か様専用)ストーンアイランド ニット バーガンディ M



coogi クージー 3D編み込みセーター カッコいい 奇抜

平置き採寸になります。多少の誤差はご了承下さい。古着ですので以下の寸法を目安にしてください。

ストックブリッジ ニット XL ボルドー ケーブルニット ウール100 長袖



DIRK BIKKEMBERGS ダークビッケンバーグ ニット

肩幅 46cm

00s STONE ISLAND ストーンアイランド ウールニットセーター

身幅 51cm

ワコマリア ティム リーハイ ニット ジャカード セーター "ベージュ"

着丈 56cm

20SS Maison Margiela SPLICED KNIT

袖丈 59cm

ヴィンテージ ボーダー モヘアニット 古着



wackomaria crew neck sweater



MUZE OVERSIZE INSIDEOUT KNIT BLACK

☆色☆

doublet HAND-KNITTING JACQUARD PULLOVER



シュー2様おまとめ 総柄 幾何学模様 ウール100% セーター】

マルチカラー系

AW×CJ ニットセーター



専用●ブルックスブラザーズ 346セーター【未使用品】[#416]

☆状態☆

allege cable knit



グラム glamb パンク ボーダーニット フィッシュネット グランジ

美品です。

unravel project★ニット★トップス★ウール★黒★オーバーサイズ★



佐藤健 abyts タートルネックワッフルニット ベージュ 3サイズ

☆素材☆

Moncler knit



UNUSED 2019AW hand knit cable sweater

ウール

Needles アーガイルチェック Vネック カーディガン



GIORGIO ARMANI シルクニット MADE IN ITALY

☆生産国☆

DOLCE&GABBANAのvネックセーターです。



shinya kozuka シンヤコズカ LINE KNIT ニット(MONO)

香港

圧巻のデザイン 紙幣柄 芸術 COOGI 人物柄 騎士柄 コットンニットセーター



スケーター様せんようTTT MSW 22ss 花柄ニットカーディガン M



ビズビム visvim

サイズ感は掲載している寸法をお手持ちの衣類と比較することをお勧め致しております。

メゾンキツネ フォックスヘッド ウールセーター ブラック



ITALY製 Bonneville ドライバーズニット ウールセーター C



【美品】ジョンスメドレー Vネック ウールニット

※ 古着、ヴィンテージ品故、使用感等ございます。普段古着を着られる方でしたら、問題なくお使い頂けるコンディションかと思います。しかしながらあくまで古着になりますので、古着にご理解頂けない方、神経質な方はお控え下さい。

00’s unknown メッシュニット ギミック y2k サイバー 裏原



Graphpaper | ウールポロニット



新品 ソロイスト soloist 23ss ニット セーター 44 バルーン

※商品はコンパクトに梱包して発送します。

おまとめ 那瑠様専用品



Maison Martin Margiela ニット



新品23SS ATELIER BETON PILE KNIT CREW NECK

#vintage #90s #street #ヨーロッパ #80s #ゆるだぼ #個性的 #スケーター #hiphop #B系 #レトロ #古着コーデ

McGREGOR 90s ローゲージニットセーター フィッシャーマンニットL相当

ブランド···ヴィンテージ

未使用 glamb ボーダーニット ブラック ブルー グリーン

#ビッグシルエット #Y2K

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

数多くの商品の中からご覧頂きありがとうございます。メンズ、レディース 共に対象です。▽国内外から厳選した 一点物 古着 を中心に多数出品してます。▽即購入大歓迎▶️フォロー割引希望の方は、❊購入前にコメント欄にてフォローしましたと、声をかけてください。購入後だと金額変更出来ません。❊詳しくはプロフィールをご覧下さい。 一覧はこちらからどうぞ⏩️ #古着屋ツナグ❊他にも多数出品しています 類似商品はこちらから ▶️ #ツナグニット☆ポイント☆ これからの時期にピッタリなヴィンテージニットセーター◎民族調デザインとしっかりウールが特徴的◎韓国KPOPスタイル、個性派コーデがお好きな方にオススメ◎一点物古着やアメカジのストリートファッションが好きな方にもオススメ◎☆サイズ☆M平置き採寸になります。多少の誤差はご了承下さい。古着ですので以下の寸法を目安にしてください。肩幅 46cm身幅 51cm着丈 56cm袖丈 59cm ☆色☆マルチカラー系 ☆状態☆美品です。 ☆素材☆ウール☆生産国☆香港サイズ感は掲載している寸法をお手持ちの衣類と比較することをお勧め致しております。※ 古着、ヴィンテージ品故、使用感等ございます。普段古着を着られる方でしたら、問題なくお使い頂けるコンディションかと思います。しかしながらあくまで古着になりますので、古着にご理解頂けない方、神経質な方はお控え下さい。※商品はコンパクトに梱包して発送します。#vintage #90s #street #ヨーロッパ #80s #ゆるだぼ #個性的 #スケーター #hiphop #B系 #レトロ #古着コーデブランド···ヴィンテージ #ビッグシルエット #Y2K

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

STONE ISLAND 切り替えニットmacmahon knitting millsトラディショナル ウェザーウェア コットン チルデンVネックプルオーバーHUF CRACKED CARDIGAN / BLACK Mターク ニット ローゲージ オレンジ系限定コラボ!sacai×LACOSTE ニット1/サカイ別注ラコステネイビー完売【A&M Country Sales STROUD】 ウールニット O1055アンダーカバー ウールニット ブラックCOOGI クージー ニットChristian Dior Monsieur 千鳥柄ニット