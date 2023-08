【即日発送】 パンツ M47 前期 未使用 デッドストック 33 ワークパンツ/カーゴパンツ

【商品説明】

フランス軍のM47パンツです。

マルジェラのコレクションで使用されて非常に評価され、今も爆発的な人気を誇るマスターピースです。

デッドストックの状態から着用しておらず、一度洗濯したのみ。

フロントのボタンが二つ取れかかっていたため、付け直してあります。

製造されてから70年前後経っているヴィンテージ商品ですので、ご理解のある方のみ購入をお願いします。

【カラー】

若干ベージュ寄りのカーキです。

【サイズ】

33

【寸法】

ウエスト 43cm

股上 34cm

股下 77cm

わたり 38cm

裾幅 27.5cm

素人採寸のため参考程度でご確認下さい。

【状態】

デッドストックのものを一度洗濯したのみ。

未使用

【以下注意事項】

購入後のキャンセル、商品受け取り後の返品交換は一切受付ません。

こちらにあきらかに過失がある場合以外は、ノークレムノーリターンでお願いします。

購入後の発送方法等変更できません。説明文をよくお読みになってから購入をお願い致します。

神経質な方や完璧なお品を求められる方の購入はお控えください。

カラー···グリーン

パンツ丈···フルレングス

素材···コットン

シルエット···ワイド

股上···ハイウエスト

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

【商品説明】フランス軍のM47パンツです。マルジェラのコレクションで使用されて非常に評価され、今も爆発的な人気を誇るマスターピースです。デッドストックの状態から着用しておらず、一度洗濯したのみ。フロントのボタンが二つ取れかかっていたため、付け直してあります。製造されてから70年前後経っているヴィンテージ商品ですので、ご理解のある方のみ購入をお願いします。【カラー】若干ベージュ寄りのカーキです。【サイズ】33【寸法】ウエスト 43cm股上 34cm股下 77cmわたり 38cm裾幅 27.5cm素人採寸のため参考程度でご確認下さい。【状態】デッドストックのものを一度洗濯したのみ。未使用【以下注意事項】購入後のキャンセル、商品受け取り後の返品交換は一切受付ません。こちらにあきらかに過失がある場合以外は、ノークレムノーリターンでお願いします。 購入後の発送方法等変更できません。説明文をよくお読みになってから購入をお願い致します。神経質な方や完璧なお品を求められる方の購入はお控えください。カラー···グリーンパンツ丈···フルレングス素材···コットンシルエット···ワイド股上···ハイウエスト季節感···春、夏、秋、冬

