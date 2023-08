【日本限定モデル】 Morus 未使用 モルス小型衣類乾燥機 ホワイト Zero Morus 衣類乾燥機

Morus(モルス) 小型衣類乾燥機 Morus Zero 真空負圧 最速15分 工事不要 ふんわり やさしく乾かす 除菌 生乾き臭除去 花粉除去 8つのコース スマート 操作簡単 電気乾燥機 衣類傷めず コンパクト乾燥機 1.5kg 一人用 一人暮らし 車中泊 ミニ乾燥機 梅雨対策 花粉対策

プレゼントで頂きましたが開梱したのみで置くところが無く使用しておりませんでした。

今後の使用無さそうですので出品致します。

素人保管ですので多少のスレなどできてしまう場合がございますのでご了承ください。

外箱に軽度の破れがあります。

ブランド morus

フォームファクタ ドラム式

アクセス場所 フロントロード

容量 1.5 キログラム

色 チョークホワイト

モデル名 Morus Zero

#乾燥機

#脱水

#洗濯

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

