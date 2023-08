⭐️お得なフォロー割⭐️

10,000円〜 ⇒ 500円OFF

5,000円〜 ⇒ 300円OFF

3,000円〜 ⇒ 200円OFF

まとめ買い ⇒ さらに500円割引

【フォロー割引希望】とコメントに書いてください

購入前でないとフォロー割が出来ませんのでご了承下さい

⭐️ご覧いただきありがとうございます⭐️

【ブランド】

TATRAS

タトラス

【カラー】

ブラック

【サイズ】

XLサイズ相当

サイズ表記4

【実寸】

着丈71

肩幅46

身幅60

袖丈66

【状態】

こちらの商品は 【S】ランクです

【N】新品 未使用

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや汚れなし

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり

【ダメージ部分】

目立ったダメージなし

【発送】

送料無料

匿名配送

商品画像と説明をしっかり確認してから

ご購入お願いしております

自宅保管、素人検品の為、小さな破れや

シミなどの見逃しがある場合がございます

中古品にご理解にがない方は購入お控えください

商品についてご質問あれば誠心誠意

お答えします

お気軽にコメントお願い致します

⭐️主な取り扱いブランド⭐️

supreme シュプリーム

STUSSY ステューシー

FR2 エフアールツー

champion チャンピオン

THE NORTH FACE ノースフェイス

MONCLER モンクレール

CANADA GOOSE カナダグース

その他古着は

#かえるの古着

におまとめしてありますのでご覧下さい

ご覧頂き有難う御座いました

No.0202075130

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド タトラス 商品の状態 未使用に近い

