超大特価 CUMULUS キュムラス QUILT350 美品 寝袋/寝具

3シーズン用のキルトになります

○サイズ

最大ユーザー身長:185cm

長さ : 177cm

肩周り幅 : 77cm

足周り幅: 51cm

○使用温度域

快適使用温度:2℃

限界使用温度:-4℃

○重量

本体重量:600g

封入ダウン量:350 g

○素材

Pertex Quantum

850 フィルパワーグースダウン

○付属品

スタッフサック、ストレージバッグ、ゴムバンド×2本

※発送時は圧縮して梱包します。ご了承下さい。

山と道

ムーンライトギア

ハイカーズデポ

cumulus

jindaiji mountain

OMM

and wander

Westcomb

Six Moon Designs

マウンテンローレルデザイン

ハイパーライトマウンテンギア

Pa'lante

ゴッサマーギア

Zpacks

ソラチタニウムギア

HIGH TAIL DESIGNS

WANDERLUST EQUIPMENT

パーゴワークス

トレイルバム

アウトドア用寝具···寝袋・シュラフ

寝袋の種類···その他

シーズン···オールシーズン

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

