観音菩薩様の顔を囲むように

繊細な曼荼羅アートを描きました。

その周りには福が舞い込むように108体の

龍体文字と篆書体の「福・禄・寿」を一つひとつ

丁寧に描いた開運アートです。

中央には人々を救う慈悲深い

「観音菩薩」様を描いています。

観音菩薩様には以下のような意味があります。

・救いを求める人々の声を聞き救う

・自在に真理を見通して救う

観音菩薩様は救いを求めて祈ると

直ぐにお聞きになって救ってくださる

大変慈悲深い菩薩様です。

どうぞ同じように手を合わせてお祈りください。

*☼*―――――*☼*―――――*☼*―――――

一文字ごとに意味のある「龍体文字」は

《願いを叶える龍のパワーを持った文字》

として知られており、手をかざすとエネルギーや

かすかな風を感じる方もいらっしゃいます。

アルファベットや数字のような形、

魚の骨のような図形や曲がりくねった線

などが多いのですが、曲線的で美しく

神秘的なのが龍体文字の魅力です。

*☼*―――――*☼*―――――*☼*―――――

※額サイズ34×34cmの本格的な

額付きでの販売となります。

※絞り袋に入れた絵の具を使用して

一つ一つ手作業で描いており、

立体的に描いた3Dの開運アートです。

世界でひとつの1点モノとなります。

※実際はアクリル板が付いていますが

反射するためアクリル板なしで撮影しています。

実際に飾って頂く際には

よりクリアで鮮明な状態の見映えで見ることができます。

その他の作品を検索→#CHIMアート

是非、さまざまなの商品をご覧くださいませ☆

#開運

#開運アート

#エネルギーアート

#龍

#龍体文字

#福

#禄

#寿

#篆書体

#曼荼羅

#曼荼羅アート

#運気上昇

#観音菩薩

#CHIMアート

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

