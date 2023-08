▫️▫️

A LOVE MOVEMENT オーバーオール テントクロス ALM ア ラブ ムーブメント エーエルエム Remake Overall になります。

LA発の「楽しくハッピーにリサイクル」をコンセプトに掲げるPEACEプロジェクト「A LOVE MOVEMENT」

独自のアイディアや手法でLOVE&PEACEなポップで遊び心ある作品を作り続けています。

ヴィンテージ の アメリカ軍のテント地を解体し、再構築したリメイクオーバーオール

収納力抜群なポケットやワークウェア独特のディテール等、ヴィンテージのオーバーオールをデザインソースとし、その中にバックポケットのステッチやリベット等、独特な遊び心のあるデザインを落としこんでおります。

肩ベルトにて 長さを調整可能

身幅(ウエスト)も ボタンで 2段階調整可能

フロントに ポケット × 11 背面ポケット × 2

エプロン型 ペン用 など 形 大きさが異なる ポケットが多数あり 収納力 ○

※ ブランド登録時、該当ブランドが無く、 キャピタル で登録させて頂きましたが、A LOVE MOVEMENT の商品になります。

▫︎ size ▪︎ M

着丈49.5 ウエスト約85 レングス約45 裾幅 20.2 ワタリ約29

※ 若干の誤差は、ご了承下さい。

▫️ 素材 ▫️ 100% cotton 日本製

・目立つ傷、汚れなどございませんが、

・背面部に、若干小さな色あせが見られます(写真9枚目)

・金属ボタン、ベルト(おそらく真鍮製)と生地が接触するヶ所に、若干くすみのように見られるヶ所がございます(写真10枚目)

・ヴィンテージの軍のテント生地の為、パッカリング、経年変化による色あせ色がございます。

・神経質な方のご購入はお控え頂き、コンディション 自宅保管品 古着に ご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。

#ALOVEMOVEMENT #オーバーオール #テントクロス #ALM #アラブムーブメント #エーエルエム

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド キャピタル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

