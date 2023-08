言語···日本語版

遊戯王 レアリティコレクション 2box オマケ3パック付き

種類···遊戯王OCGデュエルモンスターズ

レアリティ···プリズマティックシークレットレア(プリシク)

ボックス パック シングル···シングル

お気軽にコメントなどください。

※即購入可、値引き交渉可

●商品名

世界現存430個体

1

●商品説明

プリズマティックシークレットです。

非常に価値のあるカードです。

コレクション、資産としてご検討よろしくお願いします

●梱包方法

厳重に梱包して発送致します。

●備考

すり替えの観点から返品は受け付けできません。

画像をしっかりご確認ください。

追加での画像アップも可能ですので、しっかりと納得の上ご購入ください。

他フリマアプリでも出品しておりますので、予告無く出品を終了することがございます。また、万が一同時に購入となった場合は早い者勝ちとさせていただきます。

●検索ワード

遊戯王カード

遊戯王まとめ

遊戯王引退

遊戯王初期

遊戯王絶版

灰流うらら

ハリファイバ

はるうらら

ゆきうさぎ

ブラックマジシャン

未開封

ボックス

新弾

シク

シークレット

ウルトラ

アルティメット

イグニッションアサルト

カオスインパクト

ライジングランペイジ

エターニティコード

サベージストライク

20th

ダークネオストーム

サイバネティックホライゾン

ブレイジングボルテックス

レアコレ

プリズマティックアートコレクション

プリズマ

アーコレ

プリシク

prismatic art collection

アートコレクション

オシリスの天空竜

オベリスクの巨神兵

ラーの翼神竜

E・HERO ネオス

スターダスト・ドラゴン

No.39 希望皇ホープ

オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン

クリボー

サイバー・ドラゴン

青眼

ブルーアイズ

レッドアイズ

レリーフ

高騰

PSA

BGS MINT

ヒスコレ

ヒストリー

540

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

言語···日本語版種類···遊戯王OCGデュエルモンスターズレアリティ···プリズマティックシークレットレア(プリシク)ボックス パック シングル···シングルお気軽にコメントなどください。※即購入可、値引き交渉可●商品名遊戯王 PSA10 ティアラメンツシェイレーン プリズマティックシークレット世界現存430個体1●商品説明プリズマティックシークレットです。非常に価値のあるカードです。コレクション、資産としてご検討よろしくお願いします●梱包方法厳重に梱包して発送致します。●備考すり替えの観点から返品は受け付けできません。画像をしっかりご確認ください。追加での画像アップも可能ですので、しっかりと納得の上ご購入ください。他フリマアプリでも出品しておりますので、予告無く出品を終了することがございます。また、万が一同時に購入となった場合は早い者勝ちとさせていただきます。●検索ワード遊戯王カード遊戯王まとめ遊戯王引退遊戯王初期遊戯王絶版灰流うららハリファイバはるうららゆきうさぎブラックマジシャン未開封ボックス新弾シクシークレットウルトラアルティメットイグニッションアサルトカオスインパクトライジングランペイジエターニティコードサベージストライク20thダークネオストームサイバネティックホライゾンブレイジングボルテックスレアコレプリズマティックアートコレクションプリズマアーコレプリシクprismatic art collectionアートコレクションオシリスの天空竜オベリスクの巨神兵ラーの翼神竜E・HERO ネオススターダスト・ドラゴンNo.39 希望皇ホープオッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴンクリボーサイバー・ドラゴン青眼ブルーアイズレッドアイズレリーフ高騰PSA BGS MINTヒスコレヒストリー540

