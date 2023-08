最適な材料 13500 現状特価 キヤノン Canon EF 24-70mm F2.8 L レンズ(ズーム)

【注意事項】

ご購入前に必ずプロフィール記載内容をご確認ください。

キヤノン F2.8 通し 標準ズーム L レンズ

Canon EF 24-70mm F2.8 L USM

外装は付属のフードにスレキズはありますが、

レンズ本体自体は微スレ程度で使用感少なく綺麗な美品です!

レンズもカビや傷、曇りなくとてもクリアーです!

動作はAF、MFともにフォーカスはスムーズです。

ズームはスムーズに回転しますがグリス切れのような音がしますのでご留意ください。

特価理由の特記事項として、

絞り値をF2.8以外に設定すると

ERR 01

「カメラとレンズの通信不良です

レンズの接点を清掃してください。」

とエラーが出ます。

絞り値がF2.8(開放)の設定だと

Canon EOS 5D Mark IV でも EOS 90D でも

普通に綺麗に撮影出来ていました。

いずれにせよ難ありの現状渡し特価品として

ご購入後は返却など出来ませんのでご理解の上ご購入ください。

レンズ前後キャップ、フードが付きます。

※お届け内容は写真のものが全てです。

■現状や現状特価、ジャンクの記載のある商品について

※記載内容はあくまで参考事項とし、一切免責の商品となります。

※記載事項以外に何らかの不具合がある可能性もございます。

※動作、状態確認はあくまで出品時チェックによるものです。

※動作、状態が変化する可能性も考えられます。

※最終調整や不具合対応はご購入者様側にてしていただく商品です。

※ご購入後は返却など出来ませんので予めご理解の上ご購入ください。

【遠方送料について】

※北海道/沖縄/離島の場合、送料が +550円 かかります。

フリマアプリで、システム上別途送料が設定出来ない場合

ご購入後、別途決済いただきますので予めご了承ください。

↓出品商品一覧↓

#カメラのカメ太

★出来る限り安心してお使いいただけるよう

ご購入後にもし壊れてしまっても最大50%で買い取ります!

当然壊れていなければもちろん高値で買い取ります!

★日本一高額でカメラ買取ります!

大手査定の2-3倍付くこともあります!

お気軽にご相談ください^^

古物商許可 写真機商 第621110161035号

大阪府公安委員会

シリアル:94381

管理:7495420230323-0406

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

