Ameri MEDI 2WAY CURTAIN ROMPERS

2022年発売商品です。

ボリュームたっぷりの2WAYロンパース。

前側はロンパース、後側はワンピースに見えるデザインで前後着用が可能です。

正規Webサイトで購入しました。

定価21450円

2WAY BOLERO ONE PIECE

新品未使用です。(試着のみいたしました)

紙タグは切っています。

自宅クローゼットで保管していました。傷等はなくキレイですが、素人の検品であるためご了承下さい。

オケージョンにピッタリなパフスリーブドレス

女性らしさとモードなデザインが融合されたアイテムに仕上げました。

ワンピースにはシワになりにくいイージーケアな素材を使用し、長時間のご着用も安心していただけるようにしています。

また後身頃にはリブ素材を使用しているため、やわらかく身体にフィットし、シルエットをキープ。

パフスリーブ部分は取り外し可能なのでお手持ちのジャケットやワンピースなどと合わせても◎

様々な着こなしをお楽しみいただけるデザイン性の高い一着です。

---------------------------------

透け感:袖、胸元のシアー部分はあり

裏地:あり

伸縮性:なし

光沢感:なし

生地の厚さ:普通

--------------------------------

サイズ

身幅:47/着丈:137/もも周り:36.4/ すそ周り:36

お値段交渉受付中!お気軽にご相談ください★

カラー···ホワイト

袖丈···袖なし

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アメリヴィンテージ 商品の状態 新品、未使用

