【商品名】

【型番】

・BD7632

【 サイズ 】

・27cm

【カラー】

LIGHT BLUE&WHITE(画像参照)

【状態】

・新品未使用

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

RFIDタグ付きの正規品です。

配送時についたへこみなどが箱にあります。

ご理解の上ご購入ください。

国内ではBilly'sで展開していたモデルの色違いです。

希少な海外限定カラーのspezialの中でもかなりレアな1足となっております。

tobacco、samba、gazelleなどがお好きな方にもオススメですのでぜひご検討ください!

Adidas Originals

adidas originals

Adidas Gazelle

adidas gazelle

adidas hamburg

adidas HAMBURG

addidas GAZELLE

gazelle

spezial

SPZL

spzl

city

アディダスハンブルク

アディダス ガッツレー

アディダス ガゼル

ブラック

スニーカー

シティー

インフルエンサー

インスタグラマー

スニーカー型...ローカット(Low)

特徴/機能/素材...スエードメインカラー...ブルー

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

