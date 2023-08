Nike Air Jordan 1 High OG CO.JP "White/Midnight Navy" (2020)

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Nike Air Jordan 1 High OG CO.JP "White/Midnight Navy" (2020)ナイキ エアジョーダン 1 ハイ OG CO.JP ホワイト/ミッドナイトネイビー(2020)(ブリーフケースなし)サイズ:27㎝着用回数:4〜5回(時短)状態は傷や汚れも無く、とても美品かと思います。※シューキーパーを使用して保管していましたので、目立った履き皺はありません。※キックスシックスベーシックシューレースネイビー160㎝をお付けします。※純正シューレースは揃っています。※黒タグ、個人情報を切り取った納品書を同封いたします。※インソールの印字は消えてます。

