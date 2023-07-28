2022年春の superstar adidas 70s~80s オリジナル フランス製 スニーカー

オリジナルです。フランス製。高円寺の古着屋で購入後、数回着用。

新品 P.M.D.S. / ピーエムディーエス スニーカー メンズ 001var



ナイキ エアジョーダン1 ロー トゥルー ブルー 新品未使用 27㎝

サイズ表記はUS8½ですが、少し大きめでおそらくUS9~9½くらいまで履けそうなサイズ感です。

NIKE WMNS AIR FORCE 1 07 LX cj1650-100



Supreme nike air force 1 low

ソールの減り、アッパー部分のヒビ、全体的なお汚れ、着用感などヴィンテージ品ならではの雰囲気があります。

converse ランスターハイク ハイ 韓国限定 新品 コンバース 厚底



NIKE kobe6 protro All star

自分は普通に着用しましたので、壊れているということはないと思います。

【新品】ナイキ ウィメンズ エアジョーダン1 ミッド "ブラック/ホワイト"



GW限定価格 ニューバランス M2002RXC GORE-TEX 2002rxc

メインカラー···ホワイト

aj1 ジョージタウン 26.5cm

スニーカー型···ローカット(Low)

コンバース ジャックパーセル ハイ ビオトープ 黒 キャンバス 26センチ

特徴/機能/素材···レザー

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド アディダス 商品の状態 全体的に状態が悪い

オリジナルです。フランス製。高円寺の古着屋で購入後、数回着用。サイズ表記はUS8½ですが、少し大きめでおそらくUS9~9½くらいまで履けそうなサイズ感です。ソールの減り、アッパー部分のヒビ、全体的なお汚れ、着用感などヴィンテージ品ならではの雰囲気があります。自分は普通に着用しましたので、壊れているということはないと思います。メインカラー···ホワイトスニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···レザー

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド アディダス 商品の状態 全体的に状態が悪い

WTAPS × Vans Vault ERA LX US9.5 ディセンダント✨26㎝多数出品✨エアジョーダン11 ✨ブレッド✨黒25cm adiFOM Q アディフォーム オールブラック27.5㎝ ナイキ ウィメンズ エアジョーダン1 ミッドジバンシー メンズスニーカーCONVERSE ALL STAR CANVAS OX 25.5cmNIEK AIR JORDAN RETRO HIGH OG