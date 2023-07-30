【2022?新作】 H&Mコラボ 激レア　KENZO トートバッグ トートバッグ A4サイズ　レザー トートバッグ

KENZO H&Mコラボ トートバッグ A4サイズ
briefing ブリーフィング トートバッグ
大きいサイズ
美品 80s L.L.Bean エルエルビーン ビーントート
ヨーロッパにて購入、正規品です。
FREITAG フライターグ トートバッグ
【美品】80s L.L.BEAN エルエルビーン ミニトート グリーン
〈採寸〉
【CULLNI】クルニ Leather Pocket Canvas Tote 黒
縦 約34cm
新品 未使用 adrer The tote bag トートバッグ アドラー
横 約42cm
＜THE NORTH FACE＞FIELUDENS GEAR TOTE L
マチ 約13cm
WALK ON USメールバッグ
ショルダー 約70cm(長さ変更可能)
ペッレモルビダ レザー トートバッグ ビジネスバッグ pmo-mb048 仕事
※素人による採寸のため誤差はご了承ください。
GANZO NB-1 トートバッグ ダークブラウン
Goyard ゴヤート トートバック 限量品
ほとんど使っておりませんが、保管による使用感は見られます。写真にて状態確認願います。
ボッテガヴェネタ トートバッグ PVC マルコポーロ イントレチャート
新品未使用 PORTER TIME トートバッグ ブラック
未使用 シナコバ メッシュトートバッグ 大
未使用 creek anglers device ショルダーバッグ クリーク
【廃盤】FREITAG TRIO 青
KENZO H&Mコラボ トートバッグ A4サイズ大きいサイズヨーロッパにて購入、正規品です。〈採寸〉縦 約34cm横 約42cmマチ 約13cmショルダー 約70cm(長さ変更可能)※素人による採寸のため誤差はご了承ください。ほとんど使っておりませんが、保管による使用感は見られます。写真にて状態確認願います。