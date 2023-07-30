【2022?新作】 H&Mコラボ 激レア　KENZO トートバッグ トートバッグ A4サイズ　レザー トートバッグ

KENZO H&Mコラボ トートバッグ A4サイズ

briefing ブリーフィング トートバッグ

大きいサイズ

美品 80s L.L.Bean エルエルビーン ビーントート

ヨーロッパにて購入、正規品です。

FREITAG フライターグ トートバッグ



【美品】80s L.L.BEAN エルエルビーン ミニトート グリーン

〈採寸〉

【CULLNI】クルニ Leather Pocket Canvas Tote 黒

縦 約34cm

新品 未使用 adrer The tote bag トートバッグ アドラー

横 約42cm

＜THE NORTH FACE＞FIELUDENS GEAR TOTE L

マチ 約13cm

WALK ON USメールバッグ

ショルダー 約70cm(長さ変更可能)

ペッレモルビダ レザー トートバッグ ビジネスバッグ pmo-mb048 仕事

※素人による採寸のため誤差はご了承ください。

GANZO NB-1 トートバッグ ダークブラウン



Goyard ゴヤート トートバック 限量品

ほとんど使っておりませんが、保管による使用感は見られます。写真にて状態確認願います。

商品の情報 ブランド ケンゾー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

KENZO H&Mコラボ トートバッグ A4サイズ大きいサイズヨーロッパにて購入、正規品です。〈採寸〉縦 約34cm横 約42cmマチ 約13cmショルダー 約70cm(長さ変更可能)※素人による採寸のため誤差はご了承ください。ほとんど使っておりませんが、保管による使用感は見られます。写真にて状態確認願います。

商品の情報 ブランド ケンゾー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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