ブランド:シャネル

商品:ビコローレ ココマーク ターンロック ラムスキン ミニウエストポーチ

原産国:解読不可

シリアル/刻印:---(シリアルシールなし)

カラー(系):レッド×ゴールド金具

素材/ライン:ラムスキン

サイズ(約):W13.5 x H11.5 x D3.0 (cm)

ベルト :(約)全長81.5cm(69.0~74.5cm 3穴)

付属品:---

ランク:外側 A-AB 内側 A-AB

外側:表面にスレ・汚れ・シワ、金具にスレキズが見受けられます。

内側:スレ、薄汚れ、シワが見受けられます。

✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦

《出品しております商品の購入先》

・AACD日本流通自主管理協会

・古物市場主の資格を有する

国内ブランドオークション

・正規店

確実に真贋の鑑定をしてます。

万が一偽物であった場合は鑑定された店舗

ご担当者さまを教えていただき

迅速に返品返金のご対応を致します。

※評価後のご対応は出来かねます。

古物営業法表記 愛知県公安委員会許可

番号:第541051202100号

※専用、お取り置きはメルカリ非推奨で

あることとトラブル防止の観点から行って

おりません。

先にご購入された方を優先致します。

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 傷や汚れあり

