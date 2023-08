全ての 【maisonmargiela】メゾンマルジェラ　マネークリップ マネークリップ

定価51,200円程度です。

こちらで購入しました。

思った感じと違うかったので使用しておりません。

レザーで使用感はありますが、まだまだ使っていただけるかと思います。

マネークリップを備えたレザー製ウォレットです。バックには4本の白いステッチがあしらわれ、通常のファッションブランドのラベルとは対照的に、メゾン マルジェラらしい手作業を示しています。

アウター: プレーン ナッパレザー

インナー: カーフレザー

ライニング: ビスコース

Made in Italy

11.5 cm x 8.5 cm/4.5 in x 3.3 in (長さ x 高さ)

カラー···ブラック

財布形···三つ折り

素材···本革

商品の情報 ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

