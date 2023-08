音楽が流れるボタンは調子悪く音楽は流れませんが、バウンサーとしては問題なく動作します。豊富な揺れで遠隔操作も可能ですので、バウンサーとしてご利用したい方向けになります。

✅商品名

コンビ ネムリラ オートスイング AT ハイローチェア 電動

✅商品の説明

こちら大変人気な商品です。

即購入オッケーです。

揺れの種類が豊富、速さ調整も可能です。

Bluetooth接続可能です。

✅外観の状況について

とても綺麗な状態です。

ホームクリーニング実施済みです。

詳細につきましては、画像にてご確認お願い致します。

✅付属品について

本体

電源アダプター

おもちゃ欠品しています。(写真に写っているものがすべてになります。)

✅保管状況について

大切に暗所で保管しておりました。

喫煙者おりません。

ペットも飼っておりません。

✅その他

丁寧な梱包で迅速、送料無料!

可能な限り24時間以内の発送!

中古品のため、神経質な方、完璧な物をお探しの方にはおすすめしていません。

4moms

電動ベビーバウンサー

Mamaroo

ママルー

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

