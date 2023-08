【フォロー割引】

フォローして頂いた方には、

100円お値引きさせて頂きます。

購入前にお願いしますm(_ _)m

他にも出品しています。

#WhiteVillage

〇商品名

SHIMANO シマノ

撥水 フィッシングベスト

VE-034D

釣り 釣具 釣りベスト渓流釣り 渓流

廃盤 希少 激レア タグ付き

Vintage ヴィンテージ USED ユーズド 古着

〇商品説明

基本機能を備えた汎用性の高いシンプル撥水ベスト。

肩部は着心地を考慮したクッション仕様。

背中上部に ネットホルダー として

使用可能な D環付 。

写真だけでは伝えきれない魅力があります。

是非手にとって頂きたいです。

〇梱包・発送方法

綺麗にたたんで圧縮梱包します。

たたみシワを必ずご了承下さい。

全国送料無料 。安心のメルカリ 匿名配送 。

〇サイズ

XL LL

身長 175~185cm 胸囲 96~104cm 胴囲 88~96cm

平置き

着丈 50cm 身幅 56cm 肩幅 36cm

○カラー

ペールカーキ カーキ

〇素材

表: ナイロン100% 撥水加工

裏: ナイロン100% 撥水加工

〇コンディション

S デッドストック

背中に一部汚れあり。

画像で、ご確認下さい。

※主観的に判断させて頂いております。

検品し、気づいたところは明記しておりますが、

完璧をお求めの方はご遠慮下さい。

状態評価は下記でご参照下さい。

S 新品・未使用品

A ダメージや使用感がほぼない商品

B 多少のダメージや使用感がある商品

C 使用感あり、多少のダメージ等がある商品

D 使用感あり、大きなダメージ等がある商品

V ビンテージ商品…当時物、年代物

〇最後に

トラブル防止の為、購入前に必ず、

プロフィールのご確認お願いしますm(_ _)m

商品の情報 ブランド シマノ 商品の状態 新品、未使用

【フォロー割引】フォローして頂いた方には、100円お値引きさせて頂きます。購入前にお願いしますm(_ _)m他にも出品しています。#WhiteVillage〇商品名SHIMANO シマノ撥水 フィッシングベストVE-034D釣り 釣具 釣りベスト渓流釣り 渓流廃盤 希少 激レア タグ付きVintage ヴィンテージ USED ユーズド 古着〇商品説明基本機能を備えた汎用性の高いシンプル撥水ベスト。肩部は着心地を考慮したクッション仕様。背中上部に ネットホルダー として使用可能な D環付 。写真だけでは伝えきれない魅力があります。是非手にとって頂きたいです。〇梱包・発送方法綺麗にたたんで圧縮梱包します。たたみシワを必ずご了承下さい。全国送料無料 。安心のメルカリ 匿名配送 。〇サイズXL LL身長 175~185cm 胸囲 96~104cm 胴囲 88~96cm平置き着丈 50cm 身幅 56cm 肩幅 36cm○カラーペールカーキ カーキ〇素材表: ナイロン100% 撥水加工裏: ナイロン100% 撥水加工〇コンディションS デッドストック背中に一部汚れあり。画像で、ご確認下さい。※主観的に判断させて頂いております。検品し、気づいたところは明記しておりますが、完璧をお求めの方はご遠慮下さい。状態評価は下記でご参照下さい。S 新品・未使用品A ダメージや使用感がほぼない商品B 多少のダメージや使用感がある商品C 使用感あり、多少のダメージ等がある商品D 使用感あり、大きなダメージ等がある商品V ビンテージ商品…当時物、年代物〇最後にトラブル防止の為、購入前に必ず、プロフィールのご確認お願いしますm(_ _)m

