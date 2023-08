◆商品名

◆サイズ

・メンズMサイズ

・身幅 58

・肩幅 45

・袖丈 70

・着丈 73

◆カラー

・黒

◆状態

・胸中心に破れあり(写真参照)

◆特徴

・タグ胸

・ポケット2

・企業ロゴあり

---------------------

▼ご覧頂きありがとうございます^^

●即購入OK

●送料無料・匿名・24時間発送

●平置きメジャー採寸になります。

多少の誤差はご理解下さい。

●サイズ感のお問合せには 普段お使いのお洋服と寸法を比較していただければイメージしやすいかと思います(^^♪

●一般的な着用感ある古着です。

●多少の古着特有の臭いはあります。

●古着をご理解頂ける方のみお願い致します。

●お客様都合でのキャンセル(イメージと違う、サイズが合わない等)はお受け致しかねます。

●プロフィールをご確認の上ご購入ください。

●最後までご覧頂きありがとうございました(^^♪

#patagonia

#パタゴニア

#ナイロンジャケット

#マウンテンパーカー

#冬キャンプ

#焚き火

#キャンピングカー

#スキー

#スノーボード

#アイスクライミング

#トレイル

#トレイルランニング

#キャンプ

#登山

#釣り

#アウトドア

5161.24

商品の情報 商品のサイズ M ブランド パタゴニア 商品の状態 やや傷や汚れあり

◆商品名・パタゴニア ブルゾンジャンパー◆サイズ・メンズMサイズ・身幅 58・肩幅 45・袖丈 70・着丈 73◆カラー・黒◆状態・胸中心に破れあり(写真参照)◆特徴・タグ胸・ポケット2・企業ロゴあり---------------------▼ご覧頂きありがとうございます^^●即購入OK●送料無料・匿名・24時間発送 ●平置きメジャー採寸になります。 多少の誤差はご理解下さい。●サイズ感のお問合せには 普段お使いのお洋服と寸法を比較していただければイメージしやすいかと思います(^^♪ ●一般的な着用感ある古着です。●多少の古着特有の臭いはあります。●古着をご理解頂ける方のみお願い致します。 ●お客様都合でのキャンセル(イメージと違う、サイズが合わない等)はお受け致しかねます。●プロフィールをご確認の上ご購入ください。●最後までご覧頂きありがとうございました(^^♪#patagonia#パタゴニア#ナイロンジャケット#マウンテンパーカー#冬キャンプ#焚き火 #キャンピングカー#スキー #スノーボード#アイスクライミング#トレイル#トレイルランニング#キャンプ#登山#釣り#アウトドア5161.24

