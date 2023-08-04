誠実 【テルちゃん様専用】OSTRICH オーストリッチ 輪行バッグ [OS-500] バッグ

2020年に新品で購入

【テルちゃん様専用】OSTRICH オーストリッチ 輪行バッグ [OS-500]

今までに使用したのは2回だけです。

SWIFT INDUSTRIES zeitgeist pack (x-pak)



ノースフェイス ドットカモ ボストンバッグ ダッフルバッグ NF0A3ETO

発送は画像3～4の様に折りたたんだ状態でビニールに包んで発送する予定です。

PACDESIGNS メッセンジャーバッグ カナダ製！



OUTER SHELL hip slinger (black) ウエストバッグ

材質:NL420D/PUC

OUTER SHELL ADVENTURE Half Framebag Mサイズ

製品サイズ:135×21×82cm(車両収納時)、重量:2.0kg(付属品は含まず)

SWIFT INDUSTRIES paloma (x-pac/Black)

対応車両:ロード・MTB共通 ※車種、サイズにより、パーツを外さなければならない場合もあります。

【テルちゃん様専用】OSTRICH オーストリッチ 輪行バッグ [OS-500]

送り状専用ポケット、内ポケット装備

SWIFT INDUSTRIES zeitgeist pack (x-pak)

表面には各国語で取扱い注意と記載されています

ノースフェイス ドットカモ ボストンバッグ ダッフルバッグ NF0A3ETO

中仕切りあり

PACDESIGNS メッセンジャーバッグ カナダ製！

カラー:ブラック

商品の情報 ブランド オーストリッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2020年に新品で購入今までに使用したのは2回だけです。発送は画像3～4の様に折りたたんだ状態でビニールに包んで発送する予定です。材質:NL420D/PUC製品サイズ:135×21×82cm(車両収納時)、重量:2.0kg(付属品は含まず)対応車両:ロード・MTB共通 ※車種、サイズにより、パーツを外さなければならない場合もあります。送り状専用ポケット、内ポケット装備表面には各国語で取扱い注意と記載されています中仕切りありカラー:ブラック

商品の情報 ブランド オーストリッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

OUTER SHELL hip slinger (black) ウエストバッグOUTER SHELL ADVENTURE Half Framebag MサイズSWIFT INDUSTRIES paloma (x-pac/Black)【テルちゃん様専用】OSTRICH オーストリッチ 輪行バッグ [OS-500]SWIFT INDUSTRIES zeitgeist pack (x-pak)