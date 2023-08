ご覧頂きありがとうございます。 発送は24時間をモットーに実施しています。 詳細はプロフィール欄確認ください。

【希少】ミスタークリスマス・チェアズベアーズシンフォニーミュージックボックス



箱や紙類はスレなどはごさいます。

本体は

割れや欠けやヒビ割れなどはなく良好品です。

写真にてご確認頂ければと思います。

飾ることもなく、箱にて保管しておりました。

特に目立った汚れや傷はございません。

あくまでも中古品のご理解がある方、神経質でない方は是非ご検討よろしくお願い申し上げます。

廃盤品のため、今では干支シリーズは非常に

希少です。プレゼントや記念、置物としても

大変おすすめとなっております。

リヤドロ 犬 イヌ 01008143 LLADRO THE DOG は、リヤドロ十二支コレクションのひとつで、縁起の良い白い犬をモチーフにしたリヤドロ作品です。

作品には干支シリーズのバックスタンプが入り、ギフトボックスにもシリーズの特別なデザインが施されています。

■サイズ:H17×W21×D10cm(台座付)

■付属:リヤドロ社純正ボックス、LAP(リヤドロアフターサービスプログラム)登録書

※付属に記載がある場合でも、一部LAP登録不可作品がございます。

(例:アクセサリー・廃盤作品・オーナメント・台座など)

質問やお値引きなどはお気軽にして来てください。 あまりにもお値引き金額が大きいと泣いてしまうので ご配慮してくれると助かります。 是非ご検討よろしくお願いいたします。

#リヤドロ

#置物

種類···彫像・胸像

素材···陶器・磁器

テイスト···西海岸・マリン風、北欧、北欧モダン、和モダン

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

