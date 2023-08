✅コメントする前にプロフィールをご確認ください

DWEディズニー英語システムの商品です。

2019年4月以降の

最新版のトークアロングセットです。

《付属品》

・プレイメイト・エアー 1台 録音再生問題なし

・カード 510枚 美品または殆ど使用感なし

・マイク 2本 作動確認済み

・Guide 1冊 一部折れ等の使用感

・マジックスクリーン 1枚 多少擦れあり

・充電器 1個 美品

取扱説明書は、コピーを入れておきます。

カードは殆ど使用感はありませんが、1箱目は多少擦れがあります。2箱目は擦れ等もなく開封のみの未使用が殆どです。

収納箱に一部使用感ありますが、収納に支障はありません。

多少の折れや擦れは音声に影響はありません。

音声に影響のない折れや擦れも気になるような方は、新品の商品をお買い求めください。

☆お願い☆

極端に神経質な方、中古にご理解のない方、完璧完全な状態・説明を求める方、イメージと違った、思っていたものと違ったなど身勝手なことを言い出す方、非常識な方のご購入はお断り致します。

あくまでも中古品であることをご理解、ご納得の上でご購入いただける方のみお願い致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

