☆商品説明

☆商品検索

#nao_古着

☆ブランド

PLAYCOMMEdesGARCONS

プレイコムデギャルソン

☆カラー

ブラック

黒

☆サイズ

Mサイズ

肩幅:約39.5cm

袖丈:約56.5cm

身幅:約48cm

着丈:約55cm

☆ランク

☆AB☆

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

【N】新品、展示品、デッドストックなど。

【JUNK】ジャンク品

☆注意事項

当店で扱う古着、古物につきまして、経年に伴う変色やキズ等は、返品の対象及び不良品となりません。

一見して目立つものは説明文や写真で紹介していますが、当店で目立たないと判断したものは説明を省いています。

稀にわずかなダメージを見落とす場合がございます。

ご了承下さい。

ご覧頂く環境により商品のカラーが実際と異なることがごさいます。

以上をよく確認の上、古着特有の雰囲気や魅力をご理解いただいたき、古着商品にご理解のある方のみご購入をお願い致します。

○返品・交換について○

商品のほつれ、色落ち、汚れ、劣化等古着に関することや、イメージと違う、サイズが合わない等、お客様都合によるご返品ご交換は一切お受けすることが出来ませんので、予めご了承下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド プレイコムデギャルソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

