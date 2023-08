BURBERRYスーツになります。

今年の初めに入学式用にこちらで購入させていただきました。

前出品者様は上着を2回着用、パンツは一回着用とのことです。

当方、入学式と発表会の2回、時間としては半日程着用しております。

上着は8Yで、肩と丈を少し詰められていました。上着は補正屋の方でされています。

ズボンは6Yで、丈をご自分で詰められていましたが我が子は少し短かったので1センチ伸ばすために補正屋さんに出しているので補正場所は綺麗です。

ほどいて頂きますとまだ長いです。

我が子は体型としては背はそんなに大きくありませんが上半身ガタイが割といい方です。(太ってはいません)それでも上着は余裕がありました。(肩と丈が詰められていたので新一年生の体型には8Yでもよかったです。)

パンツは細めですが入りました。

上着身幅約36cm

着丈前49cm後ろ46cm

肩幅30cm

袖丈45cm

ズボン総丈60cm(1センチ伸ばしています)

股下40cm

裾幅13cm

カラー···グレー

素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。

さすがBurberry、生地もシルエットもとても素敵でした。

紺や黒のスーツが多い中、グレーがオシャレで目立ちました。

また、短パンが嫌で長ズボンを探していましたがなかなか見つからず、こちらはとても素敵でした。(入学式で長ズボンだったのは我が子くらいでした(◍˃̵͈̑ᴗ˂̵͈̑))

とても素敵なお品なので手放すのを迷っていますが、これからサイズダウンの一方で、着る予定もありませんのでこれから入学式に向けて必要な方に使っていただきたく、出品致します。

ブランドのお品ですので返品はお断りいたします。

質問があればできるだけお答えいたします。

お安いものではありませんので、納得の上ご購入をよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 120cm ブランド バーバリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

BURBERRYスーツになります。今年の初めに入学式用にこちらで購入させていただきました。前出品者様は上着を2回着用、パンツは一回着用とのことです。当方、入学式と発表会の2回、時間としては半日程着用しております。上着は8Yで、肩と丈を少し詰められていました。上着は補正屋の方でされています。ズボンは6Yで、丈をご自分で詰められていましたが我が子は少し短かったので1センチ伸ばすために補正屋さんに出しているので補正場所は綺麗です。ほどいて頂きますとまだ長いです。我が子は体型としては背はそんなに大きくありませんが上半身ガタイが割といい方です。(太ってはいません)それでも上着は余裕がありました。(肩と丈が詰められていたので新一年生の体型には8Yでもよかったです。)パンツは細めですが入りました。上着身幅約36cm着丈前49cm後ろ46cm肩幅30cm袖丈45cmズボン総丈60cm(1センチ伸ばしています)股下40cm裾幅13cmカラー···グレー素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。さすがBurberry、生地もシルエットもとても素敵でした。紺や黒のスーツが多い中、グレーがオシャレで目立ちました。また、短パンが嫌で長ズボンを探していましたがなかなか見つからず、こちらはとても素敵でした。(入学式で長ズボンだったのは我が子くらいでした(◍˃̵͈̑ᴗ˂̵͈̑))とても素敵なお品なので手放すのを迷っていますが、これからサイズダウンの一方で、着る予定もありませんのでこれから入学式に向けて必要な方に使っていただきたく、出品致します。ブランドのお品ですので返品はお断りいたします。質問があればできるだけお答えいたします。お安いものではありませんので、納得の上ご購入をよろしくお願いします。

