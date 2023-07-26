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【在庫あり】 BLUE GIANT☓Brooks Brothersボタンダウンシャツ シャツ

商品の説明

2020年にブルックス ブラザーズとBLUE GIANTのコラボレーションイベントでブルックスブラザーズのアメリカ製ボディのボタンダウンシャツにブルージャイアントのシルクスクリーンをプリントしてもらった激レア商品です。このコラボレーションイベントは終わっておりマニアにはたまらない商品では無いでしょうか。ボディに使われてるブルックスブラザーズのアメリカ製ボタンダウンシャツだけでも高価な品物ですし、シルクスクリーンのデザイナーはKOSUKE KAWAMURA / カワムラ コウスケというコラージュアーティスト、グラフィックデザイナー、アートディレクターになります。
極美品 L ネイビー caldwell 半袖開襟シャツ ポロラルフローレン

Jiyongkim シャツ
額に入れてインテリアとして飾るのも
MAJIKAO KYOTO シャツ
良いかも知れません。
レインスプーナー アロハシャツ

vintage USA製　pendleton オンブレチェック　デザイン　シャツ
色:ホワイト
コモリシャツ　COMOLI サイズ2
袖丈:長袖
ダイリク　DAIRIKU 開襟シャツ　アロハシャツ
サイズ:16-32
90s ポロ ラルフローレン オープンカラー 開襟 半袖 シャツ XL ネイビー
アメリカ製
comoli リネンドット SS23 サイズ3

超希少 名作 POLO RALPH LAUREN Ocean Camp シャツ
参考情報
Maison margiela シャツ
Brooks Brothers × BLUE GIANT」コラボレーション
Polo by Ralph Lauren オープンカラーシャツ　半袖シャツ
https://www.brooksbrothers.co.jp/top/information/asp/news_detail.asp?article_code=1426

Yohji Yamamoto 18SS スタッフシャツ

商品の情報

商品のサイズM
ブランドブルックスブラザーズ
商品の状態目立った傷や汚れなし

美品 正規 Ｌ ラルフ ローレン オックスフォード ストライプド シャツ 長袖

美品 Martin Margiela マルタンマルジェラ 切り替えシャツ ピンク

アークテリクス　スカイラインLSシャツ ブラック Sサイズ

ラルフローレン　オックスフォードシャツ　ストライプ　クレイジーパターン　ブルーL

【コムデギャルソンシャツ】22ss グラフィックシャツ

VISVIM LONG RIDER SHIRTS インディゴリネンコットン

【90s 】ラルフローレン CLAYTON オープンカラーシャツ XL ブラック

60s〜70s Unknown レーヨン オープンカラー シャツ ブラック
2020年にブルックス ブラザーズとBLUE GIANTのコラボレーションイベントでブルックスブラザーズのアメリカ製ボディのボタンダウンシャツにブルージャイアントのシルクスクリーンをプリントしてもらった激レア商品です。このコラボレーションイベントは終わっておりマニアにはたまらない商品では無いでしょうか。ボディに使われてるブルックスブラザーズのアメリカ製ボタンダウンシャツだけでも高価な品物ですし、シルクスクリーンのデザイナーはKOSUKE KAWAMURA / カワムラ コウスケというコラージュアーティスト、グラフィックデザイナー、アートディレクターになります。額に入れてインテリアとして飾るのも良いかも知れません。色:ホワイト袖丈:長袖サイズ:16-32アメリカ製参考情報Brooks Brothers × BLUE GIANT」コラボレーションhttps://www.brooksbrothers.co.jp/top/information/asp/news_detail.asp?article_code=1426

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商品のサイズM
ブランドブルックスブラザーズ
商品の状態目立った傷や汚れなし

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22分钟前

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Brooks Brothers ロングスリーブボタンダウンシャツ - KAPTAIN

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ボタンダウン｜Brooks Brothers Japan（ブルックス ブラザーズ ジャパン）

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Brooks Brothers 定番ボタンダウンシャツ【Made in U.S.A】【Milano

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