■管理番号:SK G58-5

■管理番号:SK G58-5★一番にコメントくださった方優遇します!★ストレッチ入りで動きやすい定番のシンプルスカートです✨合わせやすく、トップスをインすることでベルトデザインがアクセントに❗️オフィス映え間違いなしです!⭐️ブランド・メーカー : YVES SAINT LAURENTイヴサンローラン三陽商会⭐️カラー : ブラック系⭐️素材:コットン95 ポリウレタン 5⭐️サイズ : レディース S-M対応 表記 :36メーカーによりサイズ感異なります。計測値優先してご確認ください。【サイズ】(平置き)ウエスト : 約 36cm着丈 : 約 52cm裾幅:約 52cmヒップ:約 44.5cm※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【お知らせ】#フォロー割実施中_ぽにょ #ぽにょ_アイテム別ボトムス一覧↑クリックしてその他お洒落なアイテムもチェック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【状態】中古。かなり状態の良い美品です。まだまだお使いいただけます(画像をご確認ください)人の手に一度渡っておりますので新品同様の状態ではない旨、ご理解ください。⭐️状態、画像、採寸について*出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。基本的にはたたんでの保管、圧縮して発送させて頂きます。スチームでシワ取りをしてから発送いたしますが、到着時のシワはご了承くださいませ。*画像パソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解くださいませ。*発送期間なるべくご購入から1〜2日以内に発送させて頂きます。おしゃれでかわいい‼︎ お洋服を多数出品中❤︎**おまとめ割もしています☆ご希望の方は、コメントくださいませ( ⸝•ᴗ•⸝)♡#フォロー割実施中_ぽにょ カラー···ブラック柄・デザイン···無地シルエット···タイト

再値下げ sacai×nike ウインド ランナー スカート xs 試着のみ【新品】XS ディーゼル スカート ジョーゼット インナー付 グリーン 透け感Marni マルニ シルク スカート ジップアップ ひざ丈 チェック 総柄mina perhonen ミナペルホネン リネンスカート dear【新品】ヌメロ ピンク ロングフレアスカートCOMME des GARÇONS パンツ コムデギャルソン美品 フォクシー FOXEY シルク生地 フリンジパフスカート 38LOUISVUITTON モノグラム柄 デニムスカート433 定価64,800円 FOXEY ギャザー フレア スカート 白 40N°21 ヌメロヴェントゥーノ 膝丈 チェック スカート 38