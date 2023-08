最新作 GAMME MONCLER BLEU ポロシャツ ワンポイントロゴ ポロシャツ

即ご購入頂いて大丈夫です。

【商品】

MONCLER GAMME BLEU

ワンポイントロゴ ポロシャツ

希少なGAMME BLEUラインのポロシャツ。

通気性の高い鹿の子素材を使用し、暑い時期でも快適な着心地。

シンプルながら、胸のワンポイントや左肩のロゴなど、さりげなく高級感をアピール。

トレンドに左右されず長くお召し頂ける一着です。

《MONCLER GAMME BLEU》

モンクレールの高級ライン。

ガム・ブルーはフランス語で「青のライン」の意味がある。

2008年、デザイナーにTHOM BROWNE(トム ブラウン)を迎えて始まった高級ライン「Gamme Bleu(ガム・ブルー)」。

惜しくも現在は終了してしまったラインだが、そのファッション性の高さから今だに人気が高い。

【実寸(cm)】

サイズS

身幅52

肩幅43

袖丈23

着丈72.5

※採寸について

●身幅:脇下の縫い目から縫い目まで

●肩幅:左右の肩先の縫い目から縫い目まで

●袖丈:肩先から袖先までを直線で計測

●着丈:襟の付け根から裾先端までの直線

【状態】

特に目立つ傷や汚れ等はございません。

【カラー】

ネイビー

【生産国】

Made in Italy イタリア製

【素材】

表地 : コットン100%

カラー···ブルー

袖丈···半袖

柄・デザイン···無地

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ S ブランド モンクレールガムブルー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

