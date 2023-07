ご覧いただきありがとうございます☺︎

アルズニ 長財布



センザンコウ 長財布 小銭入れ付き ブラウン

■ブランド

ルイヴィトン ジッピーウォレット ヴェルティカル タイガ ラマ

GUCCI グッチ

未使用 DIESEL ラウンドジップ 長財布 ONLY THE BRAVE



メゾンマルジェラ(maison margiela)長財布

■型番

新品 フェラガモ 66 1074 753632 縦型 オーガナイザー

625566 2149

良品 ポールスミス カラーフラッシュ 長財布 ロングウォレット ネイビー8245



ルイ・ヴィトン 草間彌生長財布

■サイズ

未使用 ボッテガヴェネタ カセット 長財布 マキシイントレチャート A5000

縦 約9cm

最終値下げ!新品未使用 GUCCIロゴラウンドジップアップウォレット

横 約19cm

BALENCIAGA 長財布 エッセンシャル ラウンドファスナー レザー ピンク

厚み 約2.5cm

SAINT LAURENT PARISサンローラン 迷彩 カモフラージュ 長財布



池田工芸 ケンジ池田 クロコダイルラウンドファスナー長財布

多少の誤差はご了承ください。

【美品】ルイヴィトン ダミエ グラフィット 長財布



【ほぼ新品‼️】GUCCI 長財布

■素材

GUCCI青山店の限定コラボです。

GGエンボス レザー

LOUIS VUITTON ルイヴィトン タイガ 長財布 札入れ



美品 ルブタン パネトーネ パロマ 長財布 ブラック ラウンドジップ

■カラー

⭐️極美品⭐️ ルイヴィトン ヴェルティカル モノグラム エクリプス 長財布

ブルー系

ジッピーウォレット【LOUIS VUITTON 】



BVLGARI ブルガリ 長財布 ラウンドファスナー シルバーチャーム レザー

■付属

超美品★ヴィトン ダミエ 【ジッピーウォレット】長財布★オシャレ★A08

箱 保存袋 冊子

【二宮五郎商店】マスターウォレットフルホーウィン



長財布 ポールスミス うさぎ 中古品 メンズ レディース 財布

■状態ランク

Valextra ラウンドジップ Lジップパース 長財布 ブルー 青

SAランク

MCM 長財布 ジップアラウンド ウォレット



Dior ラウンドファスナー長財布 ディオール オム レザー ジップアラウンド

■状態

GUCCI 財布 Gロゴ 長財布 レア グッチ

若干の擦れがございますが、全体的に目立つ傷や汚れはなく、あまり使用感がみられない非常に綺麗なお品物です。

【B.JESSIE様専用】ロゴプレートラウンドファスナーパイソンレザーウォレット

商品の状態は画像にてご確認ください。

【極美品】ボッテガヴェネタ 長財布 二つ折り ウォレット レザー 小物 黒



贈り物にも☆コーチ 大人の逸品本革シグネチャー☆男女 長財布

※一度人の手にわたった中古品ですので、多少の擦れや汚れはあるものとご理解ください。

長財布(大峽製鞄)

目立つダメージなどはできる限り画像に掲載させて頂きますが、個人出品のため気付かない見落としがある場合がございます。

✨超上美品✨ルイヴィトン タイガ ジッピーウォレット 長財布 CA1175



Ettinger(エッティンガー) 長財布 ブラック

※神経質な方や細かい点が気になる方、

エッティンガー 牛革 黒 長財布

完璧な状態をお求めの方はご遠慮ください。

メゾンマルジェラ 4ステッチ 長財布 L字 ラウンドファスナー 付属品付



サンローランパリ 長財布 クロコ型押し オーガナイザー ラウンドジップ

ご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。

ルイ ヴィトン M58411 ジッピー ウォレット ヴェルティカル トリヨン



ヴァレクストラ長財布ネイビー

★☆状態ランクについて☆★

FUNNY ロングウォレット

S 未使用品またはほぼ使用されずに保管されていたお品

COACH 財布 長財布 ラウンドファスナー

A 傷汚れが少なく、状態の良いお品

【美品/箱付き】 ボッテガヴェネタ 長財布 メタリック イントレ レザー

B 使用感や多少の傷、汚れはあるが程度良好のお品

マルニ 長財布 marni

C 使用感や他、目立つ傷や汚れが見られるお品

【正規品 】❤️ルイヴィトン 長財布 エピ ジッピーオーガナイザー メンズ ❤

D かなり大きな痛みがある難ありお品

ブレイリオBRELIO 長財布(箱有り)



❤️ルイヴィトン❤️ポルトフォイユブラザ ネイビー 長財布

状態記載はあくまで個人の主観になります。

TAKEO KIKUCHI 長財布 紺



新品ヘンローンクロコダイルマット仕上げWファスナーセカンド上取ってバック

★古物許可証取得済み★

【極美品】バーバリー オーガナイザー 長財布 ロゴ 総柄 型押し レザー

古物商許可取得の大手ブランドショップにて

Vivienne Westwood DIAMANTE レザー ラウンドジップ

仕入れた正規品を出品しております。

新品未使用 DIESEL 長財布 期間限定お値下げ

安心してお買い求め下さい。

即購入不可 土屋鞄 アルマス ジッパーロング ウォレット ブラック 財布 長財布

東京都公安委員会 第306662218898号

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきありがとうございます☺︎■ブランドGUCCI グッチ■型番 625566 2149■サイズ縦 約9cm横 約19cm厚み 約2.5cm多少の誤差はご了承ください。■素材GGエンボス レザー■カラーブルー系■付属箱 保存袋 冊子■状態ランクSAランク■状態若干の擦れがございますが、全体的に目立つ傷や汚れはなく、あまり使用感がみられない非常に綺麗なお品物です。商品の状態は画像にてご確認ください。※一度人の手にわたった中古品ですので、多少の擦れや汚れはあるものとご理解ください。目立つダメージなどはできる限り画像に掲載させて頂きますが、個人出品のため気付かない見落としがある場合がございます。※神経質な方や細かい点が気になる方、完璧な状態をお求めの方はご遠慮ください。ご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。★☆状態ランクについて☆★S 未使用品またはほぼ使用されずに保管されていたお品A 傷汚れが少なく、状態の良いお品B 使用感や多少の傷、汚れはあるが程度良好のお品C 使用感や他、目立つ傷や汚れが見られるお品D かなり大きな痛みがある難ありお品状態記載はあくまで個人の主観になります。★古物許可証取得済み★古物商許可取得の大手ブランドショップにて仕入れた正規品を出品しております。安心してお買い求め下さい。東京都公安委員会 第306662218898号

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 未使用に近い

Valextra City Wallet カードケース付き 長財布使用僅か✨ルイヴィトン エピ ジッピーウォレット M61857 長財布 黒Dakota BLACK LABEL 長財布 BL-620313 新品ルイヴィトン ジッピーウォレット アンプラント マリーヌルージュボッテガヴェネタ 長財布 ラウンドジップ 黒バイカーズ ウォレット ライダース ウォレット 長財布 チェーングッチ 長財布 245908 インプリメ GG柄 ボタン ブラック レザー【美品】Saint Laurent 長財布 名刺入れデグナー 花山 W-77K レザーウォレット DEGNERラリースミス ターコイズシェルコンチャトラッカーズ