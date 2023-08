話題の人気 【k様専用】yori☆フラットカラーティアードブラウス☆ホワイト シャツ/ブラウス(七分/長袖)

1度短時間着用の美品です。

【お値下げ】ネストローブ リネンミルフィーユタックブラウス

あまり似合わなかったので、綺麗な状態のうちにお譲りさせていただきます。

切替位置からたっぷりとしたギャザーの生地が歩くたびに揺れ、とても女性らしいアイテムです。天然素材のようなタッチでナチュラルなシボ感のある素材は身体のラインを拾いすぎません。ラウンドになった衿とドロップショルダーでゆったりとしたギャザーのシルエット、リラックス感がありつつも華やかな印象の一着です。袖口にはゴム入りのパフシルエットに仕上げました。弱撥水加工と汚れが付きにくい加工を施しているのでデイリーに活躍出来る1枚です。イージーケアでこれからの季節にぴったりです。

【material】

伸縮性:なし

光沢感:なし

透け感:ホワイトはやや透けます

生地の厚さ:普通

裏地:なし

【quality】

表地:ナイロン100%

別生地:ポリエステル100%

■手洗い可

※タンブラー乾燥はお避けください。

※洗濯により収縮やねじれ、型崩れすることがあるので、形を整えて干してください。

※洗濯で多少縮みます

【size】

F

着丈(センターバック~後裾) 70cm

着丈(ネックポイント~前裾) 69.6cm

身幅 58cm

肩幅 61.6cm

袖丈 42cm

袖幅 27.5cm

袖口幅 19.5cm

■made in japan

カラー···ホワイト

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヨリ 商品の状態 未使用に近い

