yuniの毎シーズン大人気の多色刺繍シリーズです。今季のパンツで、完売したベージュ。店舗で見て一目惚れで購入しました。ジャカード織に見えるくらい針和数多く、まるで孔雀のようにも見える花がみっしりと刺繍されていて贅沢です。ワンピースやチュニックなどとレイヤードしてカジュアルにしたり、キレイめなブラウスなどと合わせて品よくまとめても。このパンツだけで主役級の存在感があります。着画のように白や黒のブラウスに合わせても、今年はやりのグリーンに合わせても。透け感が気にならない素材のため裏地はありません。まだ一回短時間着用したのみの美品です。着用後は丁寧に手洗いしました。普段はあまりパンツを着ないため、なかなか出番がなさそうなのでたくさん着てくださる方にと、思い切って出品しました。タグもとってありました。サイズは、ウエストが総ゴムで約65cm〜、丈は約89.5cm。(素人が測ってますので多少の誤差はご了承ください。)価格は24200円。完売品です。このお値段で17日までに売れない場合は自分で着用します。ご了承ください。ユニ yuniyuni is like a flowerambidex アンビデックスpeu pres プープレ l’atelier du savon qiri キリcardo fabricalene レネikkunabunon ブノンporter des boutons アデュートリステス house of lotusheriter エリテpot and teamaison de soil メゾンドソイルロワズィール loisirtowavasejarnal standardrelumtomorrowlandbeams ships united arrows muveil mudoca everlasting sproutなどがお好きな方にも。カラー...ベージュ丈...フルレングス柄・デザイン...花柄股上...レギュラー季節感...春, 夏, 秋

