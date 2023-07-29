【アウトレット☆送料無料】 10IN1デュアルモニター ドッキングステーション その他

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10 IN 1デュアルモニタードッキングステーションになります。

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【商品情報】

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10 IN 1デュアルモニタードッキングステーション

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タイプcポート（85W PD充電）、1 * 4K HDMIポート、4*超高速USB3.1ポート（最大10Gbps）、イーサネットRJを備えたUSBCハブとドッキングステーションの機能を完全に組み合わせました -45ポート、SD / TFカードリーダー、オーディオ/マイク。USBCインターフェイス機器用に特別に設計されています。

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100W高速充電

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最大100WでPD充電をサポート。 このUSBドッキングステーションは、1つのType-Cパススルーメスポートを提供します。これにより、データ転送と心配のない電力貯蔵のために複数の周辺機器を接続しながら、ラップトップを安全に充電できます。 電力供給により、単一のUSB-Cポートにより、超高速の充電速度を体験できます。

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用途の広いデュアル4Kディスプレイ

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ドッキングステーションのトリプルディスプレイを拡張します。 4K-HDMIポートは、デュアルHDMIディスプレイが接続された状態で最大3840 x 2160@30Hzの解像度をサポートします。

Apple MagicKeyboard iPad 11

10Gbps高速データ転送：4 * USB3.1ポートは、最大10Gbpsのデータ伝送速度を提供し、ワークフローを改善します。

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安定したイーサネット接続

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RJ45ポートは、デバイスに安定した高速ネットワーク接続を確実に提供し、10/100/1000Mbpsの速度をサポートします。 したがって、このタイプCデュアルモニタードッキングステーションでは、Wi-Fiの不安定さを心配する必要はありません。

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10IN1デュアルモニター ドッキングステーション

ご理解いただける方はよろしくお願い致します。

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます。10 IN 1デュアルモニタードッキングステーションになります。【商品情報】10 IN 1デュアルモニタードッキングステーションタイプcポート（85W PD充電）、1 * 4K HDMIポート、4*超高速USB3.1ポート（最大10Gbps）、イーサネットRJを備えたUSBCハブとドッキングステーションの機能を完全に組み合わせました -45ポート、SD / TFカードリーダー、オーディオ/マイク。USBCインターフェイス機器用に特別に設計されています。100W高速充電最大100WでPD充電をサポート。 このUSBドッキングステーションは、1つのType-Cパススルーメスポートを提供します。これにより、データ転送と心配のない電力貯蔵のために複数の周辺機器を接続しながら、ラップトップを安全に充電できます。 電力供給により、単一のUSB-Cポートにより、超高速の充電速度を体験できます。用途の広いデュアル4Kディスプレイドッキングステーションのトリプルディスプレイを拡張します。 4K-HDMIポートは、デュアルHDMIディスプレイが接続された状態で最大3840 x 2160@30Hzの解像度をサポートします。10Gbps高速データ転送：4 * USB3.1ポートは、最大10Gbpsのデータ伝送速度を提供し、ワークフローを改善します。安定したイーサネット接続RJ45ポートは、デバイスに安定した高速ネットワーク接続を確実に提供し、10/100/1000Mbpsの速度をサポートします。 したがって、このタイプCデュアルモニタードッキングステーションでは、Wi-Fiの不安定さを心配する必要はありません。ご理解いただける方はよろしくお願い致します。243

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