お知らせ ログイン 会員登録 出品
【アウトレット☆送料無料】 10IN1デュアルモニター ドッキングステーション その他

商品の説明

ご覧いただきありがとうございます。
Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise

PaSoRi
10 IN 1デュアルモニタードッキングステーションになります。
匿名配送 モバイルモニター タッチパネル タッチペン対応 15.6インチ

黒船 2004 法人版 電子電話帳 ソフト テレアポ リスト作りに
【商品情報】
日本製 DVD-R B級品森メディア ホワイト 150枚

Adobe Illustrator CS5 Windows版パッケージ
10 IN 1デュアルモニタードッキングステーション
Cat5e UTP 2箱
タイプcポート（85W PD充電）、1 * 4K HDMIポート、4*超高速USB3.1ポート（最大10Gbps）、イーサネットRJを備えたUSBCハブとドッキングステーションの機能を完全に組み合わせました -45ポート、SD / TFカードリーダー、オーディオ/マイク。USBCインターフェイス機器用に特別に設計されています。
iPadを瞬時にお洒落で使いやすいMacBook仕様に♪★ケース＆キーボード

ScanSnap ix1300
100W高速充電
Adobe Photoshop CS6
最大100WでPD充電をサポート。 このUSBドッキングステーションは、1つのType-Cパススルーメスポートを提供します。これにより、データ転送と心配のない電力貯蔵のために複数の周辺機器を接続しながら、ラップトップを安全に充電できます。 電力供給により、単一のUSB-Cポートにより、超高速の充電速度を体験できます。
マイクロソフト Windows 11 Pro 英語版 WINDOWS11PRO

ＵＳＢオシロスコープ Picoscope 2207B
用途の広いデュアル4Kディスプレイ
エプソン 純正 インクカートリッジ IB07KB ブラック 大容量インク
ドッキングステーションのトリプルディスプレイを拡張します。 4K-HDMIポートは、デュアルHDMIディスプレイが接続された状態で最大3840 x 2160@30Hzの解像度をサポートします。
Apple MagicKeyboard iPad 11
10Gbps高速データ転送：4 * USB3.1ポートは、最大10Gbpsのデータ伝送速度を提供し、ワークフローを改善します。
値下げ！☆Rasberry Pi 4☆ 4GBメモリ低使用品☆

blackhat マグカップ(未使用)
安定したイーサネット接続
sky pad 3.0 XL 白 textモデル
RJ45ポートは、デバイスに安定した高速ネットワーク接続を確実に提供し、10/100/1000Mbpsの速度をサポートします。 したがって、このタイプCデュアルモニタードッキングステーションでは、Wi-Fiの不安定さを心配する必要はありません。
看護医学電子辞書13 IS-N13000 看護電子辞書

Apple pencil（第2世代）アップルペンシル

10IN1デュアルモニター ドッキングステーション
ご理解いただける方はよろしくお願い致します。
Jetson Xavier
243

Raspberry pi 4 model B 4GB【ケーブル&SDセット品】

商品の情報

商品の状態新品、未使用

データ用DVD-R 太陽誘電 That's 200枚 ECOパック 2箱

112言語を一瞬で翻訳！高機能ペンスキャナ型翻訳機「T-PEN PRO 3.0」

【即日発送】ソリマチ 会計王22 NPO法人スタイル インボイス制度対応版

Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise

PaSoRi
ご覧いただきありがとうございます。10 IN 1デュアルモニタードッキングステーションになります。【商品情報】10 IN 1デュアルモニタードッキングステーションタイプcポート（85W PD充電）、1 * 4K HDMIポート、4*超高速USB3.1ポート（最大10Gbps）、イーサネットRJを備えたUSBCハブとドッキングステーションの機能を完全に組み合わせました -45ポート、SD / TFカードリーダー、オーディオ/マイク。USBCインターフェイス機器用に特別に設計されています。100W高速充電最大100WでPD充電をサポート。 このUSBドッキングステーションは、1つのType-Cパススルーメスポートを提供します。これにより、データ転送と心配のない電力貯蔵のために複数の周辺機器を接続しながら、ラップトップを安全に充電できます。 電力供給により、単一のUSB-Cポートにより、超高速の充電速度を体験できます。用途の広いデュアル4Kディスプレイドッキングステーションのトリプルディスプレイを拡張します。 4K-HDMIポートは、デュアルHDMIディスプレイが接続された状態で最大3840 x 2160@30Hzの解像度をサポートします。10Gbps高速データ転送：4 * USB3.1ポートは、最大10Gbpsのデータ伝送速度を提供し、ワークフローを改善します。安定したイーサネット接続RJ45ポートは、デバイスに安定した高速ネットワーク接続を確実に提供し、10/100/1000Mbpsの速度をサポートします。 したがって、このタイプCデュアルモニタードッキングステーションでは、Wi-Fiの不安定さを心配する必要はありません。ご理解いただける方はよろしくお願い致します。243

商品の情報

商品の状態新品、未使用

【アウトレット☆送料無料】 10IN1デュアルモニター ドッキングステーション その他

9分钟前

【アウトレット☆送料無料】 10IN1デュアルモニター ドッキングステーション その他

¥14,200 ¥12,070

(税込) 送料込み
11
16
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

4f5f037

 1846

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (16)

4f5f037
【アウトレット☆送料無料】 10IN1デュアルモニター ドッキングステーション その他 【アウトレット☆送料無料】 10IN1デュアルモニター ドッキングステーション その他

USB Cドッキングステーションデュアルモニター、10イン1ノートパソコンドッキングステーションUSB CハブデュアルHDMIアダプター、HDMI2つ、イーサネット、USB 3.12、USB 3.03、USB CデータとPDを備えたUSBドングル。MacBook/HP/Dell/Lenovo用。

USB Cドッキングステーションデュアルモニター、10イン1ノートパソコンドッキングステーションUSB CハブデュアルHDMIアダプター、HDMI2つ、イーサネット、USB 3.12、USB 3.03、USB CデータとPDを備えたUSBドングル。MacBook/HP/Dell/Lenovo用。


USB Cドッキングステーション デュアルモニター Dell HP Lenovo Surface 4URPC 15 in 1ノートパソコンドッキングステーション デュアルHDMI付きUSB Cドック 65W電源 VGA 7 USB SD/TF ギガビットイーサネット オーディオ用

USB Cドッキングステーション デュアルモニター Dell HP Lenovo Surface 4URPC 15 in 1ノートパソコンドッキングステーション デュアルHDMI付きUSB Cドック 65W電源 VGA 7 USB SD/TF ギガビットイーサネット オーディオ用


Amazon.co.jp: iDsonix ドッキングステーション Type C 10-in-1

Amazon.co.jp: iDsonix ドッキングステーション Type C 10-in-1


3画面出力に対応！最強ドッキングステーションおすすめ15選！据え置き

3画面出力に対応！最強ドッキングステーションおすすめ15選！据え置き


Type-Cドッキングステーション、15-in-1ドッキングステーションデュアルモニター、2 x HDMIポート、100W PD、3x 5Gbps USB A/C 3.0ポート、TF/SDカードリーダー、RJ45 x1、MacBook Pro用ドッキングステーション、Dell/HPラップトップ

Type-Cドッキングステーション、15-in-1ドッキングステーションデュアルモニター、2 x HDMIポート、100W PD、3x 5Gbps USB A/C 3.0ポート、TF/SDカードリーダー、RJ45 x1、MacBook Pro用ドッキングステーション、Dell/HPラップトップ


JUD531 ピッコロ デュアルモニタ 10in1ドッキングステーション（日本

JUD531 ピッコロ デュアルモニタ 10in1ドッキングステーション（日本


StarTech.com USB-C & USB-A対応ドッキングステーション/ノートパソコン拡張ドック/4K60Hz対応HDMI & DisplayPortデュアルモニター/6x USB Type-A/ギガビット有線LAN/USB 3.1 Gen1/Windows & Mac対応 DK30A2DH

StarTech.com USB-C & USB-A対応ドッキングステーション/ノートパソコン拡張ドック/4K60Hz対応HDMI & DisplayPortデュアルモニター/6x USB Type-A/ギガビット有線LAN/USB 3.1 Gen1/Windows & Mac対応 DK30A2DH

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【アウトレット☆送料無料】 10IN1デュアルモニター ドッキングステーション その他
© www.inba.net, Inc.