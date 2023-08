美品

❸できるだけ忠実に色味を再現しようと撮影しておりますが、モニターにより、色の見え方が実際の商品と異なることがございます。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド プリーツプリーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

美品PLEATS PLEASEプリーツプリーズIssey Miyakeイッセイミヤケサイズ1カラー···オレンジ柄・デザイン···無地素材···ナイロンシルエット···ストレート股上···レギュラー季節感···春、夏、秋ウエスト 30cm股上 32cmヒップ 38cmわたり幅 20cm股下 50cm裾幅 10cm総丈 83cm* 素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。2回着用しました。綺麗な状態かと思います。トップスは付いてきません。2枚目は拾い物の画像です。同じシルエットなので着用時の参考にアップしてます。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。(╹◡╹)ご購入前のご注意(╹◡╹)❶こちらの不備もなく自己都合での返品は出来かねます。プロフィール内容もご参照頂けますと幸いです。❷価値観、感覚の違いでトラブルとなる恐れがございますので、ヴィンテージ、アンティーク商品にご理解のない方、神経質な方はご購入をお控えお願い申し上げます。❸できるだけ忠実に色味を再現しようと撮影しておりますが、モニターにより、色の見え方が実際の商品と異なることがございます。

