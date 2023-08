マウスコンピューター MB-B507E

ノートパソコン windows11 core i3 オフィス付き WA1/SB

2018年製

MacBookPro 15 Mid 2010 Ci5 SSD ElCapitan



激レアSONY最後のVAIO Core i7メモリ8GB ゲーミング 動画編集

4コア4スレッドのCPUで早いです。

メルちゃん様専用 Sony 白 SSD Blue-tooth Windows11



マイクロソフト Surface Pro5 Windows11 キーボード 美品

Windows10 64bit 認証済

2019!新品NVMeSSD!RAM16GB!第8Corei5 Lenovo

SSD(M2)256GB

MacBook12inch Early 2016 512GB USスペースグレイ

N4100 4コア4スレッド(セレロンですが早いです)

Laptop Go アイスブルー

フルHD 1920*1080 15インチ

Mac proDVDも視聴可能です!!お家時間に✨

CMOS電池交換済(バックアップ電池)

MacBook Air 11 インチ SSD:256GB 4GB 2014年美品

Webカメラ(動作確認済)

NEC NS350/E 第6世代Corei3-6100U SSD256GB

無線LAN(動作確認済)

ノートパソコンSSD Windows 11 オフィス付きCore i5 R73

有線LAN(動作確認済)

MacBook Pro 13inch



Surface Pro 6 1796 i5 8350U 8GB 128GB

バッテリーはまだまだ元気そうです。(写真参照)

MacBook Air 2020 Corei7 16GB 256GB



【92様専用】MacBook Air 13インチ シルバー

光学ドライブ未搭載機種

LENOVO Ideapad 300-15IBR HDD1TB/メモリ4GB



ドスパラ ゲーミングノートPC GCL2060RGF-T

オフィスソフトは、マイクロソフトアカウントを取得すればオンラインで使用可能です。

♠︎爆速美品★Windows11ノートパソコン★Fujitsu AH77/K★

Libreofficeをインストールする事も可能です。購入と同時にお申し出ください。

Surface3 2015年式/AtomZ8700/64G/Office付き



【620】SONY VAIO PCG-Z505V/BW Win Me 動作品

電源アダプター付属(互換品)太ピン19V を細ピンアダプターで変換しています。

Microsoft Surface Laptop go 2



win11 DELL Latitude 7290エンターボタン外れる為ジャンク

液晶・キーボード共に年式の割に綺麗目です。

MacBook Air 11inch Mid2013 i7 8GB 500GB



⭕️超美品13インチMacBook Air M1チップゴールドMSOffice付き

値引き交渉はご遠慮ください。

商品の情報 ブランド マウスコンピュータ 商品の状態 傷や汚れあり

マウスコンピューター MB-B507E2018年製4コア4スレッドのCPUで早いです。Windows10 64bit 認証済SSD(M2)256GBN4100 4コア4スレッド(セレロンですが早いです)フルHD 1920*1080 15インチCMOS電池交換済(バックアップ電池)Webカメラ(動作確認済)無線LAN(動作確認済)有線LAN(動作確認済)バッテリーはまだまだ元気そうです。(写真参照)光学ドライブ未搭載機種オフィスソフトは、マイクロソフトアカウントを取得すればオンラインで使用可能です。Libreofficeをインストールする事も可能です。購入と同時にお申し出ください。電源アダプター付属(互換品)太ピン19V を細ピンアダプターで変換しています。液晶・キーボード共に年式の割に綺麗目です。値引き交渉はご遠慮ください。

商品の情報 ブランド マウスコンピュータ 商品の状態 傷や汚れあり

美品で設定済✨カメラ付大容量のBluetooth搭載白いノートパソコン✨MO-10/ハイスペ/【i7.HDD.6GB】/DELLノートパソコンThinkpad T480s Lenovo ノートPC✨Panasonic 超軽量 ✨CF-SZ5✨12.1型✨六世代i5✨SSD搭載Dell inspiron 15 5505 デル東芝 2in1 軽量薄型 タッチパネル モバイルタブレットPC VC72_277MacBook Airジャンク品Toshiba Dynabook B65/B 8gb-SSD256gb (01)lenovo IdeaPad c340-14IWLパナソニック レッツノートCF-SZ5 i5/メモリ8GB/SSD256GB