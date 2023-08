現品限り一斉値下げ！ Ballistics バリスティクス ポールバッグ その他

約半年前に購入し、自宅にてポールを入れて保管していました。

外への持ち出しもなく、ほとんど新品状態に近いです。

全長90c以内のポール類が収納できるギアバッグ。

DOTボタンを開けて引き出すとパイルドライバーの場合、2本収納可能な幅のエクステンション部分が飛び出します。

(全長はテープと差込バックルで100~113cmに調整可能)

色々なケース を個別に買わなくてもこれ一つあれば長物は全て納まるバッグを目指して製作した、ロールテーブルや撮影機材の運搬等にもお勧めなバッグです。

(検索用)

oldmountain オールドマウンテン

asimocrafts アシモクラフツ

nerudesignworks ネルデザインワークス

thearth ざぁーす

ballistics バリスティクス

naturalmountainmonkeys

ナチュラルマウンテンモンキーズ

GRINDLODGE グラインドロッジ

wantkey camp ウォンキーキャンプ

bonbonero ボンボネロ

BYCRUISEバイクルーズ

サンゾー工務店

SomAbito ソマビト

INAVANCE イナバンス

H&O エイチアンドオー

38explore

NORAs ノラズ

lockfield equipment

ロックフィールド イクイップメント

BRUNT ブラント

BLACK DESIGN ブラックデザイン

goalzero ゴールゼロ

コールマンcoleman

SOTO ソト

DOD ディーオーディー

snow peak スノーピーク

helinox ヘリノックス

yeti イエティ

A&Fエーアンドエフ

UNIFLAME ユニフレーム

FEDECA フェデカ

SABBATICAL サバティカル

ZANEARTS ゼインアーツ

GRIP SWANY グリップスワニー

ガレージブランド

カーミットチェア

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

約半年前に購入し、自宅にてポールを入れて保管していました。外への持ち出しもなく、ほとんど新品状態に近いです。全長90c以内のポール類が収納できるギアバッグ。DOTボタンを開けて引き出すとパイルドライバーの場合、2本収納可能な幅のエクステンション部分が飛び出します。(全長はテープと差込バックルで100~113cmに調整可能)色々なケース を個別に買わなくてもこれ一つあれば長物は全て納まるバッグを目指して製作した、ロールテーブルや撮影機材の運搬等にもお勧めなバッグです。

