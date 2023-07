最大の割引 値下げ◎ SnowMan スノーマン カレンダー DVD CD 4点セット ミュージック

即購入OK◎ / バラ売り不可

河村隆一

値下げ◎ 購入希望価格をコメントください ♩

スキラッチ様専用

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Snow Man(スノーマン/スノ)のカレンダー2点、Mania(スノマニ)のDVD(初回)、Grandeur(グランドール)の初回Bの4点セットのまとめ売りです!

自宅整理のため出品いたします。

大切にしていただける方にお譲りできましたら幸いです♩*゜

※他フリマにも出品中のため、突然商品を削除する場合がございます。

▼セット内容/状態詳細

❤︎SnowMan LIVE TOUR 2021 Mania❤︎

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

❁⃘SnowMan カレンダー 2021.4→2022.3

❁⃘SnowMan カレンダー 2022.4→2023.3

→箱傷みあり。開封後に一度見ましたが

その後使用せず暗所にて保管しておりました。

❁⃘SnowMan LIVE TOUR 2021 Mania 初回盤<4DVD>

→開封済み / 袋キズ有 / 1回再生済

スノインザボックスケース付きです!!

一度組みたててから解体しております。

❁⃘Grandeur 初回盤B

→PCへ取り込み、DVDは一度再生しております。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✔︎︎︎︎売り切りたいため、バラ売り対応不可です。

⇒ 代わりにお値下げします!希望価格コメントください♩

藤原丈一郎、大橋和也、リチャード、末澤誠也がJr.時代にバックで踊ってます!

✔︎︎︎︎カレンダーは箱のまま重ねてダンボールに入れます。

✔︎︎︎︎簡易梱包となります。

✔︎︎︎︎キズやへこみ等はございます。コレクションとして見ていただく分には問題ないかと思いますが神経質な方は購入をお控えください(>_<)

ご理解のうえでご購入くださいませ( ᵕᴗᵕ )♡

#SnowMan #スノーマン #スノ #ジャニーズ #アイドル #スノマニ #岩本照 #深澤辰哉 #ラウール #渡辺翔太 #向井康二

#阿部亮平 #目黒蓮 #宮舘涼太 #佐久間大介

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

