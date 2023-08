【商品情報】

【サイズ】

表記サイズ 7 1/4サイズ 57.7cm

【カラー・色】

Black / ブラック / 黒色系

【年代・Age】

17AW 17FW 2017年秋冬商品

2016FW0818053

【商品状態】

使用感、汚れ、ダメージの目立たない中古品

使用に伴う微細な毛羽立ち使用感ございますが主観的に見てあまり気にならない程度かと思います。

特筆するようなダメージや汚れは御座いません★

撮影時につくような細かな汚れまで気になさる方はご購入をご遠慮くださいませ。

[付属品]なし

【注意事項】

※商品画像に写らない汚れ、キズ、傷みがある場合がございますので、ご理解をお願いいたします。

※画像の色調は実物と若干異なる場合がございます。

※入金が遅くなる場合、事前に質問欄からご相談下さい。

カラー···ブラック

【商品情報】Supreme R.I.P. New Era◆シュプリーム アールアイピー ボックスロゴ ニューエラ◆キムタク 私物 木村拓哉 UOMO◆Black ブラック 黒◆7 1/4 57.7cm Mサイズ◆16AW 16FW◆B.B Cap ベ-スボールキャップ 帽子◆◆超希少◆国内正規◆コラボ◆シュプリームのニューエラキャップです★木村拓哉さん、UOMOなどで着用の同型同色です★Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔でさんも着用のアイテムです★毎シーズン即完売のニューエラですが定番のロゴデザインですので長く愛用して頂けます★シュプリーム大阪にて購入の国内正規品です。【サイズ】表記サイズ 7 1/4サイズ 57.7cm※素人採寸の為、わずかな誤差はご了承下さい。【カラー・色】Black / ブラック / 黒色系【年代・Age】17AW 17FW 2017年秋冬商品【型番・品番】2016FW0818053【商品状態】使用感、汚れ、ダメージの目立たない中古品使用に伴う微細な毛羽立ち使用感ございますが主観的に見てあまり気にならない程度かと思います。特筆するようなダメージや汚れは御座いません★撮影時につくような細かな汚れまで気になさる方はご購入をご遠慮くださいませ。[付属品]なし【注意事項】※商品画像に写らない汚れ、キズ、傷みがある場合がございますので、ご理解をお願いいたします。※画像の色調は実物と若干異なる場合がございます。※入金が遅くなる場合、事前に質問欄からご相談下さい。カラー···ブラック

