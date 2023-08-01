お買い得モデル Carl Zeiss Sonnar T* 135mm F2.8 +アダプター レンズ(単焦点)

CONTAX Carl Zeiss Sonnar T* 135mm F2.8

完動品 キャノン EF 85mm F1.8 USM フード 単焦点レンズ



【美品】TAMRON 17-70mm f/2.8 Xマウント 保証残

ヤシカ•コンタックスマウントのオールドレンズです。

【まさやす様専用】NIKKOR 35mm単焦点レンズ

Eマウント変換アダプターもセットで出品いたします。

美品 キャノン Canon EF 50mm F/1.2L USM 防湿庫保管



Carl Zeiss Sonnar T* 135mm F2.8 +アダプター

レンズは撮影に影響するようなカビ、チリ、ホコリなどはありません。

元箱付！銘玉の完成形！Leica SUMMICRON 50mm F2 3rd



SIGMA アート 19ミリ F2.8DN

本体に使用に伴う傷はありますがリング等の動作は全く問題のないです。

SLR Magic Cine 17mm T1.6 レンズ|マイクロフォーサーズ



【値下げ中】Tele-Ennalyt 240mm F4.5

アダプター以外に前キャップが付属しています。

MEIKE 8mm F3.5 EFマウント



Leica Super-Angulon-R F4 21mm 広角単焦点レンズ

#contax

Pentax FA 77mmLimited (ブラック)MADE NJAPAN

#Zeiss

☆極上美品【Canon】EF EXTENDER 1.4x III エクステンダー

#Sonnar

EF40F2.8 STM キヤノン

#オールドレンズ

Sigma Art 30mm F2.8 DN Sony eマウント

#単焦点レンズ

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント ブランド コンタックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

CONTAX Carl Zeiss Sonnar T* 135mm F2.8ヤシカ•コンタックスマウントのオールドレンズです。Eマウント変換アダプターもセットで出品いたします。レンズは撮影に影響するようなカビ、チリ、ホコリなどはありません。本体に使用に伴う傷はありますがリング等の動作は全く問題のないです。アダプター以外に前キャップが付属しています。#contax#Zeiss#Sonnar#オールドレンズ#単焦点レンズ

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント ブランド コンタックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

❤美品❤単焦点 Nikon AF-S NIKKOR 60mm 2.8G ED ❤【Baihaqi Irfan様専用】SIGMA 30mm F1.4 DC DNcanon L39 35mm f2 ライカ レンズ【LA FINE様専用】Takumar 35mm F2 オールドレンズ M42ズミクロン-L 50mmF2純正フード付き