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お買い得モデル Carl Zeiss Sonnar T* 135mm F2.8 +アダプター レンズ(単焦点)

商品の説明

CONTAX Carl Zeiss Sonnar T* 135mm F2.8
完動品　キャノン　EF 85mm F1.8 USM フード　単焦点レンズ

【美品】TAMRON 17-70mm f/2.8 Xマウント　保証残
ヤシカ•コンタックスマウントのオールドレンズです。
【まさやす様専用】NIKKOR 35mm単焦点レンズ
Eマウント変換アダプターもセットで出品いたします。
美品　キャノン　Canon EF 50mm F/1.2L USM　防湿庫保管

Carl Zeiss Sonnar T* 135mm F2.8 +アダプター
レンズは撮影に影響するようなカビ、チリ、ホコリなどはありません。
元箱付！銘玉の完成形！Leica SUMMICRON 50mm F2 3rd

SIGMA　アート　　19ミリ　F2.8DN
本体に使用に伴う傷はありますがリング等の動作は全く問題のないです。
SLR Magic Cine 17mm T1.6 レンズ|マイクロフォーサーズ

【値下げ中】Tele-Ennalyt 240mm F4.5
アダプター以外に前キャップが付属しています。
MEIKE 8mm F3.5 EFマウント

Leica Super-Angulon-R F4 21mm 広角単焦点レンズ
#contax
Pentax FA 77mmLimited (ブラック)MADE NJAPAN
#Zeiss
☆極上美品【Canon】EF EXTENDER 1.4x III エクステンダー
#Sonnar
EF40F2.8 STM キヤノン
#オールドレンズ
Sigma Art 30mm F2.8 DN Sony eマウント
#単焦点レンズ

❤美品❤単焦点　Nikon　AF-S NIKKOR 60mm 2.8G ED ❤

商品の情報

商品のサイズα Eマウント
ブランドコンタックス
商品の状態目立った傷や汚れなし

【Baihaqi Irfan様専用】SIGMA 30mm F1.4 DC DN

canon L39 35mm f2 ライカ レンズ

【LA FINE様専用】Takumar 35mm F2 オールドレンズ　M42

ズミクロン-L 50mmF2純正フード付き
CONTAX Carl Zeiss Sonnar T* 135mm F2.8ヤシカ•コンタックスマウントのオールドレンズです。Eマウント変換アダプターもセットで出品いたします。レンズは撮影に影響するようなカビ、チリ、ホコリなどはありません。本体に使用に伴う傷はありますがリング等の動作は全く問題のないです。アダプター以外に前キャップが付属しています。#contax#Zeiss#Sonnar#オールドレンズ#単焦点レンズ

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商品のサイズα Eマウント
ブランドコンタックス
商品の状態目立った傷や汚れなし

お買い得モデル Carl Zeiss Sonnar T* 135mm F2.8 +アダプター レンズ(単焦点)

41分钟前

お買い得モデル Carl Zeiss Sonnar T* 135mm F2.8 +アダプター レンズ(単焦点)

¥17,400 ¥13,050

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お買い得モデル Carl Zeiss Sonnar T* 135mm F2.8 +アダプター レンズ(単焦点) お買い得モデル Carl Zeiss Sonnar T* 135mm F2.8 +アダプター レンズ(単焦点)

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