Hoka one one

クリフトン 9(CLIFTON 9)

カラー: ブラック / ブラック

サイズ:28.5ワイド

公式サイトで購入後、3回タウンユースで着用しました。

使用時間は10時間未満。

目立つ傷や汚れはありませんが、中古品ということをご理解の上、ご購入お願いいたします。

購入時の箱に入れて、さらに段ボールで梱包して発送します。

メインカラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ホカオネオネ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

