OLD ANNASUI

1990s

MADE IN USA

大変希少な90sオールド アナスイです。

黒にイエローロゴが映える90sらしいインパクトのあるデザインです。

古着ですので多少使用感がございますが、大きなダメージ無くヴィンテージとしては状態良好の部類です。

ダグに切れがございます。

ホームクリーニング致しました。

着丈約70.0

身幅約52.5

肩幅約52.0

袖丈約19.5

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アナスイ 商品の状態 やや傷や汚れあり

