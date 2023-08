メインカラー···イエロー

メインカラー···イエロースニーカー型···ハイカット(High)シーン···バスケットボールNIKE レブロン7 メディアデーです。ほぼ履いてません。2回短時間履いて箱の中に保管しておりました。美品になります。サイズは27.5センチ付属品は箱、包装紙、黒タグ、納品書も個人情報の部分切って付けます。レイカーズカラーのバカ履き仕様でとても個性的かつスタイリッシュなスニーカーです。気になることや質問はコメントよりお気軽にお声掛けください。返信は遅れても絶対に行います。発送は段ボールに入れて発送いたします。ヤマトより発送するので時間指定があれば言ってください。購入は即購入OKです。交渉中でも即購入優先になるのでご了承ください。専用にするのならコメントよりお気軽にお声掛けください。とても綺麗な一足ですのでレイカーズ好き、レブロン好きな方どうぞお求め下さい。よろしくお願いいたします。#ナイキ#nike#NIKE#バスケ#NBA#レブロン#レブロン7#メディアデー#レイカーズ#Lakers#ナイキスニーカー#スニーカー#エアジョーダン#エア#レブロンジェームス

