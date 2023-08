ブランド名: DIEMME × BYBORRE バイボレ

新品未使用 NIKE AIR MAX90 573786-090 27cm 激レア



25cm NIKE W DUNK LOW ホワイト×ブラック ダンク 黒白

イタリア製

adidas OZRAH アディダス オズラー 28cm Q46433



cavempt c.e(シーイー) cav shoes

MAGGIORE スリッポン スニーカー ミュール

Travis Scott × Nike AJ1 Low “Olive” 27.0



Air Jordan 1 Retro High OG "Bred Toe"

CREAM 3D KNIT

adidas Samba OG " White Black Gum" 28.5㎝



ベージュ HOKA ONE ONE TOR ULTRA LOW WP

特徴:唯一無二のテキスタイルで世界的な人気を誇るBYBORREとイタリアのシューズブランドDIEMMEのコラボシューズです。

□ stglitz 001 : new default スニーカー 革靴 □



ナイキ エアジョーダン3 トゥルーブルー

・リサイクルポリエステルアッパー

(247) ナイキ バンダル NIKE VANDAL アトランタ



【新品】 ADIDAS SAMBA CLASSIC 黒 28.0cm

・BYBORRE3D生地

Nike Dunk Low SE "Industrial Blue



NIKE DUNK LOW PRO SB ミリ・ヴァニリ

・防水シンパテックスライニング

ナイキ エアモア アップテンポ シュプリーム ブラック



allbirds オールバーズ トレイルランナーSWT

・スエードトゥキャップ

AIR JORDAN 3 RETRO SE ❌Q54 QUAI54



1460 MONO 8ホールブーツ(TOILE CREAM, 25cm(UK6)

・EVAミッドソール

27cm FUMITO GANRYU X CONVERSE



ベリック様専用 26.5cm supreme×クラークス

・Vibramラバーアウトソール

VANS シンジケートERA WTAPSコラボ



NOAH スケートハイ 希少 スケシュー



adidas STANSMlTH 28.5 cm

BYBORRE

NIKE AIR jordan 1 mid se



NIKE×UNDEFEATED コラボ NIKE エアマックス 90 NIKE

ファッションとテクノロジーを融合させたスタイルで作品を制作している、オランダ人テキスタイルデザイナー「Borre Akkersdijk」が2010年に立ち上げたブランド。初めは生地を開発するスタジオとしての側面が強く、Borre氏はNIKEのフライニットの開発にも携わっています。 3次元的なニット生地の開発を得意とし、プログラミングによって描かれたマルチカラーのパターンがその独自性を強めます。

新品 23ss salomon acs pro advanced 27.0



コンバース オールスター アメリカ製 US9



DN3707 100 AIR JORDAN 3 RETRO

DIEMME / ディエンメ

期間限定値下げ!ADIDAS YEEZY BOOST 350 V2 BLACK



NIKE ナイキ エアマックス airmax スニーカー 靴 メンズ

イタリア北東部の山岳地帯にて誕生したブランド。スキーブーツや消防士専用ブーツ、セイフティーブーツなどの特殊技術が必要なシューズも製造。本格派ブーツをタウンユースに作り上げ、クッション性のあるソールやトゥのスチールを取り除き、ラストを細くなど再構築を施しギアとしてだけでなくマウンテンブーツをファッションアイテムとして昇華させました。

AIRMAX200★25.5㌢NIKEスニーカー★エアマックス



NIKE エアフォース1AMBUSH

色:クリーム

ナイキ エアナイキ ジョーダン1 ラッキーグリーン



【28㎝】Nike Air Jordan 1 Retro High OG

サイズ: 43

NIKE エアジョーダン1

(※参考程度ですが、adidas・Nike・New balanceで27.5㎝を履いてる方だと、43サイズで丁度良い感じでした)

dk さんNikekwond1 black&white



JJJ様専用!NIKE AIR MORE UPTEMPO 96 モアテン



Off-White × Nike Air Force 1 Low ゴールド

商品状態

adidas STAN SMITH LUX スタンスミス LUX HP2201



大幅値下げ クリスチャンルブタン スニーカー マルチカラー スタッズ 26



【未使用】ナイキ ジョーダン ウエストブルック ワンテイク26.5cm

新品 箱付き

NIKE DUNK HI AMBUSH 白黒 26.5



たくさん専用 NIKESB ケンタッキー



【新品未使用・未試着】New Balance M 2002R ST グレー



Supreme × Nike SB Dunk Low "Gold Stars"



新品未使用 コモンプロジェクト42



ニューバランス UXC72SB 28.5㎝

注意事項

CONVERSE ADDICT CHUCK TAYLOR CANVAS OX



NIKE AIR FORCE1 40周年記念品

◆自己紹介欄の記載をご確認の上、ご購入宜しくお願い致します。

vans oldskool アメリカ製 vintage バンズ ビンテージ



Reebok Pump Omni zone 2 リーボック ポンプ 送料込み

不明点はご質問ください。

DUNK LOW RETRO Michigan ダンク ロー レトロ ミシガン



【ゴン様専用】アシックス ファブレジャパン L



【新品未使用】NIKE AIR HUMARA × JACQUEMUS

管理番号M230Q55831

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ディエッメ 商品の状態 新品、未使用

ブランド名: DIEMME × BYBORRE バイボレイタリア製MAGGIORE スリッポン スニーカー ミュールCREAM 3D KNIT特徴:唯一無二のテキスタイルで世界的な人気を誇るBYBORREとイタリアのシューズブランドDIEMMEのコラボシューズです。・リサイクルポリエステルアッパー・BYBORRE3D生地・防水シンパテックスライニング・スエードトゥキャップ・EVAミッドソール ・VibramラバーアウトソールBYBORREファッションとテクノロジーを融合させたスタイルで作品を制作している、オランダ人テキスタイルデザイナー「Borre Akkersdijk」が2010年に立ち上げたブランド。初めは生地を開発するスタジオとしての側面が強く、Borre氏はNIKEのフライニットの開発にも携わっています。 3次元的なニット生地の開発を得意とし、プログラミングによって描かれたマルチカラーのパターンがその独自性を強めます。DIEMME / ディエンメイタリア北東部の山岳地帯にて誕生したブランド。スキーブーツや消防士専用ブーツ、セイフティーブーツなどの特殊技術が必要なシューズも製造。本格派ブーツをタウンユースに作り上げ、クッション性のあるソールやトゥのスチールを取り除き、ラストを細くなど再構築を施しギアとしてだけでなくマウンテンブーツをファッションアイテムとして昇華させました。色:クリームサイズ: 43 (※参考程度ですが、adidas・Nike・New balanceで27.5㎝を履いてる方だと、43サイズで丁度良い感じでした)商品状態新品 箱付き注意事項◆自己紹介欄の記載をご確認の上、ご購入宜しくお願い致します。不明点はご質問ください。管理番号M230Q55831

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ディエッメ 商品の状態 新品、未使用

アシックス 安全靴 スニーカー CP214 020 TS BOA 27.0cmラスト1点✨早いもの勝ち‼️NIKE AIR JORDAN 1 26.5cmTravis Scott × Nike Air Jordan 1 28cm【オリジナル】アディダス スーパースター80s ゴールドラベルadidas アディダス rivalry hi リバルリー ライバルリーエアモアアップテンポ 歌舞伎マサト様専用 NIKE ナイキ エア マックス 95 SE 27.5cmニューバランスML2017MB新品ブラウンレザー茶29cmコンバース ct70 ワコマリア コラボトラヴィススコット ナイキエアジョーダン6 ブリティッシュカーキ