高品質 サルベージパーカーパカラ プルオーバーパーカー パーカー

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WTAPS 2022FW CRST HOODY BLACK XLサイズ

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サイズ:L

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袖丈:約60cm

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肩幅:約53cm

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採寸に関しては素人による平置き採寸となります。

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多少の誤差はご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポストオーバーオールズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂き誠に有難う御座います。プロフィールの文章と商品内容をご確認の上、質問又は落札をお願い致します。サイズ:L袖丈:約60cm着丈:約70cm肩幅:約53cm身幅:約64cm採寸に関しては素人による平置き採寸となります。多少の誤差はご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポストオーバーオールズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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