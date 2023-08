◆アイテム◆

ポータブル電子ドラムコンパクトキット7

ポータブル電子ドラム本体

電源ケーブル

フットペダルx2

ユーザーガイド

スティック

本体大きさ 50 x 36.9 x 15.8 cm

※多少の誤差はお許しください。

◆商品の状態◆

2020年12月購入。

ティンパニ音色をメインに使用していたので、数回使用のみ。その後自宅保管。

動作確認済みです。

打面や本体に傷や汚れなく、新品のように、かなり綺麗です✩.*˚

フットペダルは使っていません。

ユーザーガイドは折れ、破れあります。

スティックは中古品をおまけとしておつけします。(傷あります)

あくまでもUSEDですので、ご理解頂ける方のみご購入お願い致します

◆ワンポイント◆

叩く強さにより音量が変化するベロシティ対応の7つのパッドと2つのフットペダルを搭載

265個のサウンド、45個のプリセットもしくは5つのユーザー設定ドラムキット、100の練習曲を搭載。

レコーディング機能、メトロノーム機能、そしてスティックなしでも叩けるハンドパーカッション機能を搭載。

PCと接続してDAWやドラム音源ソフトウエアをコントロールできるUSB-MIDI端子を搭載

ドラムスティックとACアダプター付属に加えて、別売単二乾電池でも動作可能。

◆発送◆

専用の箱はありません。

水濡れ対策をしてエアパッキンで梱包、段ボールでらくらくメルカリ便で発送。

※交渉中でもご購入される方を優先させていただくのでご了承ください。

#アレシス

#電子ドラム

#Alesis

#ALESISCOMPACTKIT7

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

◆アイテム◆Alesis アレシス ポータブル電子ドラムコンパクトキット7ポータブル電子ドラム本体電源ケーブル フットペダルx2ユーザーガイド スティック本体大きさ 50 x 36.9 x 15.8 cm※多少の誤差はお許しください。◆商品の状態◆2020年12月購入。ティンパニ音色をメインに使用していたので、数回使用のみ。その後自宅保管。動作確認済みです。打面や本体に傷や汚れなく、新品のように、かなり綺麗です✩.*˚フットペダルは使っていません。ユーザーガイドは折れ、破れあります。スティックは中古品をおまけとしておつけします。(傷あります)あくまでもUSEDですので、ご理解頂ける方のみご購入お願い致します◆ワンポイント◆叩く強さにより音量が変化するベロシティ対応の7つのパッドと2つのフットペダルを搭載265個のサウンド、45個のプリセットもしくは5つのユーザー設定ドラムキット、100の練習曲を搭載。レコーディング機能、メトロノーム機能、そしてスティックなしでも叩けるハンドパーカッション機能を搭載。PCと接続してDAWやドラム音源ソフトウエアをコントロールできるUSB-MIDI端子を搭載ドラムスティックとACアダプター付属に加えて、別売単二乾電池でも動作可能。◆発送◆専用の箱はありません。水濡れ対策をしてエアパッキンで梱包、段ボールでらくらくメルカリ便で発送。※交渉中でもご購入される方を優先させていただくのでご了承ください。#アレシス#電子ドラム#Alesis#ALESISCOMPACTKIT7

