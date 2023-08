RTX2060を積んでいるのでたいていのゲームは動くと思います!

core i7でメインメモリ16GB、SSD256GB、HDD1TBです!

液晶が120HZなのでゲームはヌルヌル動きます!

メモリの規格はDDR4です!

________________________

不要になったのでお譲りします。

写真7枚目のようにWindowsを初期化してアカウント作成前の状態です。

充電器も付いております。

さらに新品のPCケースも付けて送らせていただきます。

さらにさらにコントローラーも付けさせていただきます。

動作確認した所、LBとRBはグッと押さないと効きが悪いことがあります。

何か質問がございましたら気軽にお尋ねください。

MSI GL63-8SE-017JP

BLUETOOTH有

CPUコア数: 6

CPUナンバー(新): CORE I7−8750H

CPUメーカー: INTEL

HDMI端子有無: HDMI有

OS VERSION_PC: WIN10 HOME

TRUE RESOLUTION: FULL HD

WIMAX: NO

color: BLACK

グラフィックアクセラレーター: 両用

グラフィックチップブランド: Nvidia RTX2060

ストレージ種類: HybridHDD

チップセットブランド: INTEL

チップセット種類: HM370

ハイパースレッティング対応有

パソコン・タイプ: ポータブルパソコン

パソコン・タイプ(新): スタンダードノート

プロセッサタイプ4: CORE i7

モニタワイドタイプ: ワイド

無線通信機能: IEEE802.11a/b/g/n/ac

解像度種類(新): 1920X1080

#Micro−StarInt’l

#MSI

重量2.3kg

メモリ16GB

画面サイズ15.6インチ

OSWindows

カラーブラック

CPU種類Corei7

SSD容量256GB

HDD容量1000GB

何か質問がございましたら

気軽にお尋ねください。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

